الرئيس الإيراني يشيد بـ "انتصار" الأسد خلال زيارة تاريخية لسوريا

وقع الزعيمان مذكرة تفاهم حول "التعاون الاستراتيجي على المدى الطويل"، تغطي مجالات تشمل النفط والطيران والسكك الحديدية والزراعة

في زيارة تاريخية لسوريا، أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأربعاء بنظيره السوري بشار الأسد لتحقيقه "النصر" في الحرب الأهلية التي طال أمدها في بلاده، والتي ساندتها طهران كحليف رئيسي له.

وقال رئيسي للأسد "سوريا حكومة وشعبا مرت بمصاعب كبيرة، واليوم يمكننا القول إنكم تغلبتم على كل هذه المشاكل وحققتم النصر رغم التهديدات والعقوبات المفروضة عليكم".

أدى الصراع في سوريا إلى مقتل أكثر من 500 ألف شخص وتشريد الملايين وتدمير البنية التحتية والاقتصاد في البلاد. بالرغم من أنه لا تزال أجزاء كبيرة من شمال سوريا خارج سيطرة الحكومة، استعاد الأسد السيطرة - بمساعدة الدعم العسكري والاقتصادي من إيران وروسيا - على الأراضي المتبقية من المعارضة.

وقال الأسد لزعيم الجمهورية الإسلامية إن العلاقات السورية الإيرانية "كانت مستقرة وثابتة خلال الأوقات الصعبة على الرغم من العواصف السياسية والأمنية الشديدة التي ضربت الشرق الأوسط"، مضيفًا أن طهران "لم تتردد في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي، بل قدمت الدم".

زيارة رئيسي إلى سوريا هي الأولى لرئيس إيراني منذ اندلاع الحرب في عام 2011، وتأتي في وقت يعيد المزيد من دول المنطقة التعامل مع دمشق بعد عزلها دوليًا.

كما أنها تأتي بعد أسابيع فقط من الاتفاق التاريخي الذي توسطت فيه الصين لاستعادة العلاقات بين الخصمين الإقليميين إيران والسعودية، مما أثار موجة من إعادة ترتيب جيوسياسة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت وسائل الإعلام السورية إلى أن الزعيمين وقعا مذكرة تفاهم حول "التعاون الاستراتيجي على المدى الطويل"، تغطي مجالات تشمل النفط والطيران والسكك الحديدية والزراعة.

وقال رئيسي "مثلما وقفت الجمهورية الإسلامية إلى جانب الحكومة والشعب السوري في محاربة الإرهاب، فإنها ستقف إلى جانب أشقائها السوريين في مجال التنمية والتقدم".