الضفة الغربية: تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في نابلس

اندلعت اشتباكات وإطلاق نار بين القوات الاسرائيلية وفلسطينيين خلال عملية للجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

في سلسلة من مقاطع الفيديو التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهدت سيارات الجيش الإسرائيلي تتجه إلى المدينة الفلسطينية، تلاها أنباء عن تبادل إطلاق نار.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان إن "القوات الأمنية تعمل حاليا في القصبة في مدينة نابلس".

يظهر مقطع فيديو تداوله أشخاص على مواقع التواصل القوات الإسرائيلية وهي تقوم بتفجير جزء من منزل كان محاصرًا.