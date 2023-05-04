تكريمًا لاستقلال إسرائيل الخامس والسبعين، زرع 75 مبعوثًا دبلوماسيًا 75 شجرة في إسرائيل يوم الأربعاء في احتفال خاص في القدس

تكريمًا لاستقلال إسرائيل الخامس والسبعين، غرس 75 مبعوثًا دبلوماسيًا 75 شجرة في إسرائيل يوم الأربعاء في احتفال خاص في القدس - رمزًا لنماء إسرائيل وتطورها.

استضاف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ورئيسة الكيرن كييمت يفعات عوفاديا لوسكي في إطار المبادرة المشتركة بين الـ كيرين كييمت لإسرائيل – الصندوق اليهودي القومي ووزارة الخارجية الإسرائيلية، مجموعة سفراء دول في مقدمهم الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والبرازيل والمكسيك ونيجيريا والهند واليابان والبحرين وآخرين.

كان الهدف من غرس الأشجار التأكيد على العلاقة العميقة والتعاون بين دولة إسرائيل والسلك الدبلوماسي الذي يمثل مختلف البلدان. الأشجار المزروعة ليست رمزية فحسب، بل ستنمو لتصبح أشجارًا ناضجة وتساعد في الحفاظ على إسرائيل وتنميتها، مما يخلق بيئة خصبة ومستدامة.

وقال كوهين في الحفل: "إن غرس 75 شجرة مع السفراء في إسرائيل يرمز إلى ارتباط الشعب اليهودي العميق بأرض إسرائيل، فضلاً عن قوة دولة إسرائيل وازدهارها، في الذكرى الـ 75 لاستقلالها".

وأضاف "أود أن أعبر عن امتناني للسفراء الذين شاركوا في هذا المشروع، تعبيرًا عن الصداقة والاحترام الدولي الذي اكتسبته إسرائيل في جميع أنحاء العالم".

وأعربت عوفاديا لوسكي عن سعادتها بالمشروع: "إن رؤية سفراء من دول مختلفة، يمثلون الرابطة العميقة بين إسرائيل وأصدقائها حول العالم، هو أمر مثير للغاية. هذا يرمز إلى العلاقة الحميمة التي تربط إسرائيل بأصدقائها - علاقة تأخذ بالتقارب مع مرور السنين".

قبل غرس الأشجار، تلا رئيس المجموعة الدبلوماسية سفير زامبيا في إسرائيل، د. مارتن موانامبالي صلاة خاصة بغرس الأشجار.

قال موانامبالي: "أشعر بالفخر والتميز للمشاركة في حدث غرس الأشجار هذا مع زملائي السفراء". إنه عمل رمزي للغاية، لأنه يعبر عن تمنياتنا الجماعية الطيبة لمستقبل إسرائيل وشعبها. يحمل هذا الحدث أهمية خاصة في التوقيت الذي يوافق الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال إسرائيل".