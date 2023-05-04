القضاء على منفذي عملية الحمرا التي أسفرت عن مقتل عائلة دي في قصبة نابلس صباح الخميس

مقتل منفذي عملية الحمرا التي أسفرت عن مقتل عائلة دي في غور الأردن صباح الخميس في عملية خاصة للجيش الإسرائيلي في نابلس

أسفرت عملية مشتركة شاركت فيها قوات من الشاباك وحرس الحدود والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية صباح اليوم الخميس عن القضاء على منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة الحمرا في غور الأردن وهما حسن قطناني ومعاذ المصري، العضوين في حماس. أدت تلك العملية إلى مقتل ليئا دي وابنتيها رينا ومايا في السابع من شهر نيسان الفائت فيما فر المسلحون من المكان.

فور وقوع العملية، تم إطلاق جهود استخباراتية وعملياتية كبيرة من قبل الشاباك والجيش الإسرائيلي، ما أفضى إلى تحديد موقع الشقة التي اختبأ فيها المسلحون في القصبة في مدينة نابلس.

على ضوء معلومات استخبارية، داهمت الشقة قوة من الشاباك والجيش الإسرائيلي والوحدة الخاصة اليمام الشقة وقُتل منفذا العملية في تبادل لإطلاق النار وقُتل في نفس المواجهة إبراهيم جبرة، أحد كبار مساعدي المطلوبين.

وتم العثور على بندقيتي ام 16 وكلاشينكوف في شقة المطلوبين.

شارك في العملية المركبة التي نفذت هذا الصباح في نابلس 200 ضابط أمن، وفق ما صرح به مصدر أمني.

https://twitter.com/i/web/status/1654003570025398273 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

في تعقيب له على التطورات الأخيرة، أعرب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت عن "شكره وتقديره لقوات الأمن في القضاء على الخلية التي نفذت عملية الحمرا والتي راح ضحيتها الأم لوسي وابنتاها مايا ورينا دي". وتابع "كما وعدت ليو، والد العائلة، فإن اليد الطويلة للجهاز الأمني ستصل إلى كل إرهابي".

وبدوره شكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القوات الأمنية الإسرائيلية التي شاركت بعملية القضاء على منفذي عملية غور الأردن الشهر الفائت. وقال "هذا الصباح أنهينا الحساب مع قتلة لوسي ومايا ورينا. إن رسالتنا إلى أولئك الذين يؤذوننا، وإلى أولئك الذين يحاولون إيذاءنا، أنه ربما يستغرق ذلك يومًا أو أسبوعًا أو شهرًا – لكن تأكدوا من أننا سنحاسبكم. أينما حاولتم الاختباء فإننا - سنجدكم. من يؤذينا – سيدفع الثمن".

المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم عقب على عملية الجيش الإسرائيلي في نابل سهذا الصباح بالقول " الشهداء الذين ارتقوا من أبناء شعبنا وقيادات القسام ستزيد من إصرار شعبنا على مواصلة الجهاد. والاحتلال واهم بأنه بارتكاب جريمته في نابلس سيوقف المقاومة في الضفة هذه الدماء ستكون وقوداً لتصاعد العمل الفدائي". وأضاف "لجان المقاومة الفلسطينية وحركة الأحرار ينعون الشهداء الأبطال حسن قطناني ومعاذ المصري وإبراهيم جبر من نابلس الثورة".