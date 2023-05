القضاء على منفذي عملية الحمرا التي أسفرت عن مقتل عائلة دي في قصبة نابلس صباح الخميس

أسفرت عملية مشتركة شاركت فيها قوات من الشاباك وحرس الحدود والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية صباح اليوم الخميس عن القضاء على منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة الحمرا في غور الأردن وهما حسن قطناني ومعاذ المصري، العضوين في حماس. أدت تلك العملية إلى مقتل ليئا دي وابنتيها رينا ومايا في السابع من شهر نيسان الفائت فيما فر المسلحون من المكان.

فور وقوع العملية، تم إطلاق جهود استخباراتية وعملياتية كبيرة من قبل الشاباك والجيش الإسرائيلي، ما أفضى إلى تحديد موقع الشقة التي اختبأ فيها المسلحون في القصبة في مدينة نابلس.

على ضوء معلومات استخبارية، داهمت الشقة قوة من الشاباك والجيش الإسرائيلي والوحدة الخاصة اليمام الشقة وقُتل منفذا العملية في تبادل لإطلاق النار وقُتل في نفس المواجهة إبراهيم جبرة، أحد كبار مساعدي المطلوبين.

وتم العثور على بندقيتي ام 16 وكلاشينكوف في شقة المطلوبين.

شارك في العملية المركبة التي نفذت هذا الصباح في نابلس 200 ضابط أمن، وفق ما صرح به مصدر أمني.