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الضفة الغربية: عملية طعن عند مفرق حوارة وتحييد المنفذة

i24news

دقيقة 4
جنود إسرائيليون يقومون بتأمين موقع هجوم الطعن في حوارة بالضفة الغربية.
Rescue without Bordersجنود إسرائيليون يقومون بتأمين موقع هجوم الطعن في حوارة بالضفة الغربية.

وقعت عملية طعن في حوارة بالضفة الغربية، اليوم الخميس وتشير المعلومات الأولية إلى أن المنفذ امرأة وقد تم تحييدها على إثر عملية الطعن التي أسفرت عن جرح أحدهم.

وقعت عملية طعن في حوارة بالضفة الغربية، اليوم الخميس وتشير المعلومات الأولية إلى أن المنفذ امرأة وقد تم تحييدها على إثر عملية الطعن التي أسفرت عن جرح أحدهم.

وفقا للتقارير التي أوردها الناطق العسكري فقد أصابت المرأة إسرائيليا في كتفه وقام مسعفون في تقديم العلاج الأولي له قبل نقله الى المستشفى، وأفيد في وقت لاحق أن منفذة العملية فارقت الحياة في المستشفى متأثرة بإصابتها.  

https://twitter.com/i/web/status/1654043636508631042

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وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد فارقت الحياة "الشابة إيمان زياد أحمد عودة 26 عاما جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها الجنود الإسرائيليون". 

يأتي هذا الهجوم بعد وقت قصير من مقتل منفذي عملية غور الأردن التي أودت بحياة نصف عائلة ليو دي في مداهمة في نابلس صباح اليوم الخميس. هذا بالإضافة إلى التصعيد الأمني الذي شهدته البلاد عقب موت الأسير خضر عدنان واستهداف البلدات الجنوبية بصواريخ حماس والجهاد الإسلامي. 

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