الضفة الغربية: عملية طعن عند مفرق حوارة وتحييد المنفذة

وقعت عملية طعن في حوارة بالضفة الغربية، اليوم الخميس وتشير المعلومات الأولية إلى أن المنفذ امرأة وقد تم تحييدها على إثر عملية الطعن التي أسفرت عن جرح أحدهم.

وقعت عملية طعن في حوارة بالضفة الغربية، اليوم الخميس وتشير المعلومات الأولية إلى أن المنفذ امرأة وقد تم تحييدها على إثر عملية الطعن التي أسفرت عن جرح أحدهم.

وفقا للتقارير التي أوردها الناطق العسكري فقد أصابت المرأة إسرائيليا في كتفه وقام مسعفون في تقديم العلاج الأولي له قبل نقله الى المستشفى، وأفيد في وقت لاحق أن منفذة العملية فارقت الحياة في المستشفى متأثرة بإصابتها.

https://twitter.com/i/web/status/1654043636508631042 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد فارقت الحياة "الشابة إيمان زياد أحمد عودة 26 عاما جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها الجنود الإسرائيليون".

يأتي هذا الهجوم بعد وقت قصير من مقتل منفذي عملية غور الأردن التي أودت بحياة نصف عائلة ليو دي في مداهمة في نابلس صباح اليوم الخميس. هذا بالإضافة إلى التصعيد الأمني الذي شهدته البلاد عقب موت الأسير خضر عدنان واستهداف البلدات الجنوبية بصواريخ حماس والجهاد الإسلامي.