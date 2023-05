الضفة الغربية: عملية طعن عند مفرق حوارة وتحييد المنفذة

وقعت عملية طعن في حوارة بالضفة الغربية، اليوم الخميس وتشير المعلومات الأولية إلى أن المنفذ امرأة وقد تم تحييدها على إثر عملية الطعن التي أسفرت عن جرح أحدهم.

وفقا للتقارير التي أوردها الناطق العسكري فقد أصابت المرأة إسرائيليا في كتفه وقام مسعفون في تقديم العلاج الأولي له قبل نقله الى المستشفى، وأفيد في وقت لاحق أن منفذة العملية فارقت الحياة في المستشفى متأثرة بإصابتها.