إسرائيل: الحراك الشعبي ينظم الخميس "يوم تشويشات" احتجاجًا على الإصلاح القضائي

كتب قادة الاحتجاج في رسالة تم نشرها اليوم الخميس: "لقد ولت تلك الأيام التي يخدم فيها حزب واحد الدولة ويمول المدارس الدينية ويعمل على إقامة دكتاتورية دينية هنا!"

خرج منذ ساعات الصباح الأولى آلاف المحتجين إلى عدة مواقع في أنحاء البلاد للمشاركة في فعالية "يوم التشويشات" الهادف إلى التوعية بمخاطر الإصلاح القضائي على الديمقراطية ووجه البلاد عامة. وفي منتصف النهار، تجمهر عدد غفير من المحتجين بالقرب من مباني عزريئيلي الضخمة وسط تل أبيب وأقدمت مجموعة من المتظاهرين على النزول إلى شارع أيالون السريع وعرقلة حركة المرور لفترة زمنية قصيرة، أعادت بعدها الشرطة إلى النظام المروري ودفعت بالمتظاهرين إلى الوراء.

تأتي المظاهرة بالتزامن مع عودة الكنيست من عطلة الربيع وسط مخاوف من إقرار بنود الخطة المثيرة للجدل. ويعد المنظمون لسلسلة من التظاهرات من الشمال إلى الجنوب تشمل مظاهرات في جميع أنحاء البلاد وقطع طرق رئيسية.

افتتح يوم التشويش بسلسلة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وتجمهر العشرات من المتظاهرين خارج منزل رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وأقاموا "صلاة الفجر"، واللافت أن أولئك المتظاهرين يسمون أنفسهم "الصهاينة الديموقراطيون المتدينون" رددوا هتافات موجهة إلى وزير المالية مفادها أن "الصهيونية الدينية الحقيقية تقوي الجيش والشعب ولا تؤدي إلى الخراب". ونادى المتظاهرون بعدم السماح بخفض سن الإعفاء من الخدمة العسكرية للأرثوذكس المتشددين وتجنب الإضرار بالمساواة في العبء.

Tomer Neuberg/Flash90 إسرائيليون يرتدون زي شخصيات من برنامج The Handmaid's Tale التلفزيوني يحتجون على الإصلاح القضائي المخطط للحكومة الإسرائيلية ، خارج المحكمة الحاخامية في تل أبيب ، 4 مايو 2023.

وتوجه فريق من المحتجين للاحتجاج أمام منزل ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، في كريات اربع حيث تم وضع عرض جثث ملطخة بالدماء تمت عنونتها بالشعار "بن غفير هذا كبير على قياساتك" في إشارة إلى تعامله مع قضية الجريمة في المجتمع العربي والعنف ضد المرأة، حسب النشر في N12.

كما برزت في رمزيتها مظاهرة أقيمت في كلية سابير في الجنوب حيث عاب المحتجون على الحكومة انشغالها بالمخطط القضائي بدل الاهتمام بالأمن. وقالوا في تهكم مبطن عدد الهدايا لسكان الجنوب كعدد الصواريخ التي أطلقت عليهم من قطاع غزة منذ تشكيل الحكومة.

وشارك في الاحتجاجات أيضا تمثيل عن قطاع الهايتك في إسرائيل والمعروف بمعارضته الشديدة والواضحة للمخطط التشريعي نظرا لحجم الضرر الذي سيلحق بالقطاع في حال أقرت الخطة التي ترمي إلى تضييق صلاحيات القضاء ومفاهيمه الليبرالية. واشتملت الاحتجاجات اليوم على الطلاب الجامعيين فضلا عن النساء اللواتي وضعن الأصفاد على معاصمهن كتعبير احتجاجي وتوجهت مسيرتهن نحو مكاتب الحاخامية في القدس. وبموازاة ذلك خرجت عشرات النساء بالرداء الأحمر والقبعات البيضاء بإيحاء من مسلسل شهير يدعى "الخادمات".

وجاء في رسالة لقادة الاحتجاج تم نشرها اليوم الخميس: "لقد ولت وانقضت تلك الأيام التي يخدم فيها حزب واحد الدولة ويمول المدارس الدينية ويعمل على إقامة دكتاتورية دينية هنا". "في يوم المساواة الوطني، سننظم عشرات الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، مع احتجاجات من مفرق غوما في الشمال إلى إيلات. سنبلغ القيادة الأرثوذكسية المتشددة رسميًا - لقد انتهى الأمر".