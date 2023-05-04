إسرائيل: وزير المالية يصادر ضرائب السلطة الفلسطينية ويحولها إلى ضحايا العمليات العدائية

تحويل ما يقرب من مليون دولار لعائلات ضحايا العمليات العدائية، من الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

أمر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس سلطة الإيرادات الإسرائيلية بتحويل ما يقرب من مليون دولار لعائلات ضحايا العمليات العدائية، من الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

يأتي التحويل الجديد بعد أن تم بالفعل تقديم 38.1 مليون دولار لضحايا العمليات العدائية في يناير/كانون الثاني المنصرم، مما تجمعه إسرائيل من الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، وفقًا لحكم قضائي، يمكن تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العمليات العدائية بسبب رواتب "الدفع مقابل القتل".

وقال بتسلئيل سموتريتش: "لقد وقعت على تعويض إضافي قدره 3.2 مليون شاقل من أموال السلطة الفلسطينية سيذهب كتعويض مباشر لعائلات ضحايا العمليات العدائية وفقًا لحكم محكمة في قضية ليتفاك، لإنهاء تمويل الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية، لن نسمح لهذا الوضع العبثي بالاستمرار".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت مرارا مصادرة الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية بسبب المساعدة المالية الشهرية المقدمة لعائلات منفذي العمليات العدائية - سواء للمعتقلين في إسرائيل أو لعائلات من يُشار إليهم بـ "الشهداء"ساهموا في تنفيذ عكليات عدائية او اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي.

وفي السياق ظل مسؤولو السلطة الفلسطينية غير مبالين بالقرار الإسرائيلي، موضحين أنهم لن يتوقفوا عن دفع رواتب منفذي العمليات العدائية ولم توافق بروكسل إلا مؤخرًا على وقف السماح باستخدام أموالها للتحريض ضد إسرائيل أو الوصول بشكل غير مباشر إلى الجماعات المنفذة للعمليات.