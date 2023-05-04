رئيسي يلتقي الفصائل الفلسطينية في سوريا: "نتتحد لهزيمة إسرائيل"

رئيسي يلتقي وفداً من الفصائل الفلسطينية في سوريا

التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يزور سوريا حاليًا، اليوم (الخميس) بوفد من ممثلي الفصائل الفلسطينية في البلاد. وعُقد الاجتماع، الذي شارك فيه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد النهيان، في القصر الجمهوري بدمشق.

ثم ألقى كلمة في مسجد السيدة زينب قال خلالها: "فلسطين حازمة في مقاومتها ضد سرائيل، والمقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهتها".

وتابع في تصريحاته مشيرا إلى الاتفاقيات المختلفة الموقعة على مدى السنوات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، وقال: "اتفاقيات كامب ديفيد، أوسلو، وشرم الشيخ، ومقترحات التطبيع مع الدول الإسلامية هي جزء من المشروع الذي يهدف إلى بقاء الكيان الصهيوني ، الأمر الذي دفع العديد من الحكومات إلى إقامة علاقات متبادلة، لكن عملياً ما زالت تستمر جرائم اسرائيل ضد الفلسطينيين".

ووصل رئيسي الليلة الماضية الى دمشق، في زيارة تستغرق يومين، بدعوة من الرئيس بشار الأسد. هذه هي الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية الإسلامية إلى البلاد، منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.

وكانت آخر زيارة قام بها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في عام 2010. وقبل وصوله إلى العاصمة السورية ، قال رئيسي أنه "من الواضح للجميع أن لسوريا الحق في السيادة وسلامة أراضيها بجميع أجزائها".

كما أعرب عن أمله في أن تكون الزيارة علامة فارقة في تطور العلاقات بين البلدين. وبحسبه، فإن "التنظيمات التي أنشأها الأمريكيون، كداعش وغيرها ، سفقت الدماء، وارتكبت العديد من الجرائم، وخلقت الفوضى في المنطقة. وقد أثبتت فصائل المقاومة والشعب السوري والرئيس الأسد والحكومة السورية أنها صامدون في وجه هذه الهجمات". وأكد رئيسي أن "المقاومة وحزب الله، وكذلك المستشارين الإيرانيين والشهيد قاسم سليماني، كان لهم دور استثنائي في الحفاظ على أمن المنطقة".

وحضر اللقاء عدد من الأمناء العامين وقادة الفصائل الفلسطينية وممثل حركة حماس.