المغرب: وزير الإقتصاد والصناعة الإسرائيلي يفتتح جناح بلاده في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس

نير بركان إن بلاده تدرس مع الحكومة المغربية تطوير مشاريع إنتاج الغذاء في الصحراء باستخدام التكنولوجيا الحيوية، وهو المجال الذي تعتبر إسرائيل رائدة فيه

افتتح وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات، اليوم الخميس، الجناح الإسرائيلي في الملتقى الدولي للفلاحة، وقام بجولة داخل فضاء المعرض مرفوقا برئيس مكتب الإصتال الإسرائيلي لدى الرباط شاي كوهن ووفد دبلوماسي رفيع لدعم الشركات الاسرائيلية المشاركة في فعاليات هذا الحدث الدولي.

Saad Elkadiri / i24NEWS وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات في افتتاح الجناح الإسرائيلي في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس بالمغرب

وقال نير بركان إن بلاده تدرس مع الحكومة المغربية تطوير مشاريع إنتاج الغذاء في الصحراء باستخدام التكنولوجيا الحيوية، وهو المجال الذي تعتبر إسرائيل رائدة فيه. وخلال زيارته الرسمية الأولى للمغرب، تحدث نير بركات في مؤتمر صحفي، في إطار المعرض الدولي للفلاحة، الذي تحتضنه مدينة مكناس.

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وقال الوزير الإسرائيلي "نعلم جميعًا أن الأمن الغذائي والفلاحة يمثلان تحديًا كبيرًا في المغرب وإسرائيل أيضًا. هنا نرى مناطق صحراوية في دولة يمكننا فيها تطوير المشاريع الزراعية بطريقة ذكية. "نريد أن نبدأ من هنا". واستشهد المسؤول الإسرائيلي على سبيل المثال بتجربة بلاده في صحراء النقب في جنوب إسرائيل، والتي نجحت في زراعة هذه المناطق القاحلة والتي ينشط فيها، بحسب الوزير، عدد كبير من المستثمرين.

Israeli liaison office in Rabat افتتاح الجناح الإسرائيلي في الملتقى الدولي للفلاحة بمدينة مكناس في المغرب 04.05.2023

وأكد نير بركات، الذي التقى نظيره المغربي رياض مزور ووزير الفلاحة محمد صديقي، أن المغرب بوابة للاستثمار الإسرائيلي في إفريقيا. وأشار إلى أنه يمكن للبلدين تعزيز تعاونهما لمواجهة التحديات المشتركة في الزراعة، وخاصة في مشاريع الري بالتنقيط وتحلية مياه البحر لمكافحة نقص المياه.

وكان نير بركات، قد حل بالمغرب في زيارة رسمية، ومن المرتقب أن يلتقي بنظرائه من الحكومة المغربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبعدها سيسافر بركات إلى مدينة مكناس لافتتاح أول جناح إسرائيلي في المعرض الدولي للفلاحة.

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