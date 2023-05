المغرب: وزير الإقتصاد والصناعة الإسرائيلي يفتتح جناح بلاده في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس

افتتح وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات، اليوم الخميس، الجناح الإسرائيلي في الملتقى الدولي للفلاحة، وقام بجولة داخل فضاء المعرض مرفوقا برئيس مكتب الإصتال الإسرائيلي لدى الرباط شاي كوهن ووفد دبلوماسي رفيع لدعم الشركات الاسرائيلية المشاركة في فعاليات هذا الحدث الدولي.

وقال نير بركان إن بلاده تدرس مع الحكومة المغربية تطوير مشاريع إنتاج الغذاء في الصحراء باستخدام التكنولوجيا الحيوية، وهو المجال الذي تعتبر إسرائيل رائدة فيه. وخلال زيارته الرسمية الأولى للمغرب، تحدث نير بركات في مؤتمر صحفي، في إطار المعرض الدولي للفلاحة، الذي تحتضنه مدينة مكناس.