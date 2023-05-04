أردوغان قبيل الانتخابات: "نحن ضد مجتمع المثليين"

أردوغان يهاجم "المثليين" قبل التصويت الحاسم

سيخوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد 10 أيام أكثر انتخابات مصيرية بالنسبة له منذ توليه السلطة قبل عقدين. تظهر استطلاعات الرأي منافسة قوية بين أردوغان ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو. بينما يعد كيليتشدار أوغلو إذا تم انتخابه رئيسًا انه سيعيد إلى تركيا الديمقراطية والحرية التي فقدها خلال سنوات حكم أردوغان، ويحاول الرئيس إثارة "قاعدته" المحافظة من خلال الهجمات ضد القيم الليبرالية - ويهاجم المعارضة لدعمها هذه القيم.

أحد أهداف أردوغان البارزة في الحملة هو مجتمع المثليين في تركيا. وفي تجمع انتخابي في مدينة جيرسون اليوم على ساحل البحر الأسود، قال الرئيس التركي: "نحن ضد المثليين."الأسرة مقدسة بالنسبة لنا. الأسرة القوية تعني أمة قوية. بغض النظر عما يفعلونه ، يكفينا الله".

ويوم السبت، في تجمع حاشد في إزمير، قال أردوغان إنه "في هذا البلد، أسس الأسرة مستقرة ولن يتم اكتشاف المثليين هنا".

في اليوم السابق، هاجم وزير داخليته، سليمان صويلو، مجتمع المثليين وتحدث عن "دين المثليين" الذي قال إنه جاء إلى تركيا "من أمريكا وإفريقيا". وقال: "إذا تركتم أردوغان يذهب، فمن سيأتي مكانه؟ عندما يتحدثون عن المثليين، يتحدثون أيضًا عن الزواج بين الحيوانات والبشر ".

تظهر استطلاعات الرأي أن اردوغان البالغ من العمر 69 عامًا يتنافس مع الزعيم العلماني اليساري كمال كيليجدار أوغلو في أحد أهم السباقات الانتخابية في تركيا في تاريخ ما بعد العثمانيين.

تتعرقل حملة أردوغان بسبب الأزمة الاقتصادية المستعرة والاستياء من استجابة الحكومة لزلزال فبراير الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في جميع أنحاء جنوب شرق تركيا.

حاول كيليتشدار أوغلو وائتلافه المكون من ستة أحزاب إدارة حملة أكثر شمولاً لا تستجيب لتعليقات أردوغان وتركز بدلاً من ذلك على رسائلها الخاصة.

كما تعهد الرجل البالغ من العمر 74 عامًا بإعادة النظام الاقتصادي وتأمين تمويل جديد من المستثمرين الغربيين الذين تخلوا عن تركيا في السنوات الأخيرة من حكم أردوغان.