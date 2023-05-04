قاآاني:"عدد العمليات في الضفة الغربية قبل تسليح الضفة لم تكن تتعدى عدد اصابع اليدين خلال السنة"

قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، إنأ "تآمر الولايات المتحدة وإسرائيل وحلف الناتو للنيل من إيران باء بالفشل بفضل المقاومة التي أبدتها وقواتها وشعبها" مشيرا إلى أن “إيران تساند القضايا المهمة والمصيرية كالقضية الفلسطينية وتدافع عن المظلومين”.

وأفاد قاآني أن“إسرائيل وصلت إلى مرحلة من الضعف والخوف لدرجة أنها أصبحت تحيط نفسها بالأسلاك والرادارات" وتابع "أن الكيان الصهيوني يعيش الذل والهوان أمام بطولات المقاومة الفلسطينية"

واكد قاآني على أن "انتقال القوة من الغرب نحو الشرق قد بدأ وان دولة مثل الصين التي لم ترغب في دخول قضية انتقال القوة حتى عام 2032 وكانت تريد الاهتمام فقط بالقضايا الاقتصادية، قد دخلت الساحة ايضا، هذا من علامات انتقال القوة من الغرب الى الشرق، وفي هذا المسار يجب ان تتبوأ ايران مكانة لنفسها وانها ستفعل ذلك بعون الله تعالى"

وحول موعد الثأر لدم لقاسم سليماني قال قاآني "ان قسما من كلام سماحة قائد الثورة الاسلامية مثل اخراج القوات العسكرية الاميركية من المنطقة قد تحقق لكن اسلوب ايران هو اسلوب خاص بها وهي ستتابع الاخذ بالثأر واليوم فان الذين اقترفوا هذه الجريمة ضاقت بهم الحياة.

وفيما يتعلق بالشان الفلسطيني اكد قاآني ان "عدد العمليات في الضفة الغربية قبل تسليح الضفة لم تكن تتعدى عدد اصابع اليدين خلال السنة، لكن اليوم فان الشباب الفلسطيني الغيور ورغم احتمال نيل الشهادة في كل عملية يقومون بها الا انهم ينزلون الساحة بكل بسالة ولا يهابون الموت".

وفي السياق كشف وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن إحراز تقدم كبير في البرنامج النووي الإيراني، خلال زيارة رسمية لليونان. استضافه نظيره اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس في وزارة الدفاع اليونانية.

صرّح غالانت لمضيفه: "لا تخطئوا- إيران لن تكتفي بقنبلة نووية واحدة"، "حتى الآن، حصلت إيران على مواد مخصبة بنسبة 20٪ و 60٪ لخمس قنابل نووية."