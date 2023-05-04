تقرير: مطالب العربية الموحدة لدعم مخطط الاصلاح القضائي، واللقاء مع ليفين

الوزير على اتصال مباشر ومستمر مع رئيس القائمة العربيّة الموحدة منصور عباس وأعضاء حزبه حتى يتمكنوا من التصويت لصالح الخطة

يواصل وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين محاولاته لكسب التأييد للشكل الأصلي للتشريع الذي يروج له كجزء من خطته في اصلاح النظام القضائي. وأثناء إجراء مباحثات بين الائتلاف وأحزاب من المعارضة في منزل رئيس الجمهورية، نشرت قناة 12 الاسرائيلية أن الوزير على اتصال مباشر ومستمر مع رئيس القائمة العربيّة الموحدة منصور عباس وأعضاء حزبه حتى يتمكنوا من التصويت لصالح التشريع. عباس من جهته يطالب الليكود بوقف مهاجمة حزبه وحتى تأثير حزبه على التغييرات في النظام القضائي.

وبحسب المصادر، قال عباس أنّ قائمته غير مستعدة لأن تقدّم الدعم من تحت الطاولة. ويطلب عباس أنه في حالة وجود أي صفقة، فإنها ستشمل تأثير القائمة العربية الموحدة في مسألة تعيين القضاة، لأن القضية مرتبطة بمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي داخل اسرائيل ورفع "المقاطعة" لىلقائمة الموحدة وجعلها شريكة شرعية.

في غضون ذلك، وكجزء من المحادثات، قام ليفين بخطوة هامة لبناء الثقة مع عباس: وافق على تمرير مشروع قانون في اللجنة الوزارية للتشريع، التي يرأسها، لإنشاء مستشفى في سخنين، والذي تم تمريره مسبقًا بطلب من رئيس الوزراء، بالإضافة إلى ذلك، في الآونة الأخيرة هناك إشارة بين الاثنين على منصة الكنيست في دعوات للتعاون والشراكة.

مكتب ليفين ينفي هذه الأمور وكذلك ايضا في القائمة العرية الموحدة، وفي نفس الوقت يدعي مكتبا الاثنين أن الاتصالات الوحيدة حول الموضوع تتم فقط في مقر الرئيس وأن هناك حاجة إلى "دعم واسع".

في الوقت نفسه، أفادت المصادر أن الأحزاب في منزل الرئيس لا تتوصل إلى اتفاقات جوهرية. في القضايا "الجانبية" هناك توجه للوصول إلى اتفاق، لكن يبقى موضوع الخلاف لجنة تعيين القضاة، وهو من أهم المواضع التي لا يوجد اتفاق واسع عليها بين الأطراف المعنية.