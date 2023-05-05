أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه سيزور المملكة نهاية الأسبوع المقبل، وعلق على العلاقة بين إسرائيل والسعوديين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الليلة (بين الخميس والجمعة) إن الولايات المتحدة "تعمل على تحقيق اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية". وقال أنه تحدث يوم الأربعاء عبر الفيديو مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي - وكذلك مع رئيس الوزراء نتنياهو. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه سيزور المملكة في نهاية هذا الأسبوع حيث سيلتقي بقادة سعوديين.

(Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File) ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام في جدة ، المملكة العربية السعودية ، 15 يوليو 2022.

وكشف النقاب عن ان البيت الابيض يعكف على صفقة تدفع قدما تطبيعا للعلاقات بين المملكة وإسرائيل. وتأتي زيارته ايضا في ظل القلق الامريكي من توطيد العلاقات بين الرياض وطهران بوساطة صينية.

كما تطرق سوليفان إلى الملف النووي الإيراني قائلاً إن "الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي" ، لكنه أوضح أن الإدارة الأمريكية لا تزال مهتمة بـ "حل دبلوماسي".

وأوضح رئيس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أن الهدفين الرئيسيين لإسرائيل هما "إنهاء البرنامج النووي الإيراني، والتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية". كما علق على احتمالات أن يأتي تجديد العلاقات بثماره، وقال: "للسعودية وإسرائيل مصلحة مشتركة، وأعتقد أننا نحن الأمريكيين والسعوديين نتكلم نفس اللغة".

Giuseppe CACACE / AFP سعوديات يمشين أمام لوحة جدارية تصور الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد والملك عبد العزيز بن سعود (إلى اليمين) في حديقة بالعاصمة الرياض ، في 16 يناير 2023.

قبل حوالي شهرين فقط، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، طلبت المملكة العربية السعودية ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، فضلاً عن المساعدة في تطوير البرنامج النووي المدني للبلاد.

وقد تؤدي الموافقة الأمريكية على تسريع سباق التسلح السعودي ضد إيران: "على إسرائيل أن تقرر ما إذا كان الأمر يستحق ثمن السلام". في الشأن الفلسطيني، مطالب الرياض "متواضعة". كما أشار التقرير إلى أن موضوع تجديد العلاقات بين البلدين يأتي على رأس قائمة أولويات الإدارة الأمريكية، وخاصة إنشاء جبهة ضد إيران.