"قرار انطلاق الاحتجاج جاء بعد استنفاد كل أدوات الضغط وإدراك عدم إمكانية تحقيق نتائج إيجابية في قضايا الاعتقال الإداري"

أعلنت لجنة الأسرى الفلسطينيين، اليوم الجمعة، أن الأسرى الأمنيين - منفذوا العمليات العدائية الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية - سيبدؤون قريباً إضرابًا عن الطعام "ردًا على وفاة خضر عدنان".

وحددت اللجنة أن الإضراب عن الطعام سيبدأ “بانتهاء فترة الحداد على الشهيد ورد غزة على وفاته”. وأضافت أن "قرار انطلاق الاحتجاج جاء بعد استنفاد كل أدوات الضغط وإدراك عدم إمكانية تحقيق نتائج إيجابية في قضايا الاعتقال الإداري".وبحسب اللجنة فإن "الإضراب عن الطعام .. سلاح فعال يخدم جهودنا".

وقالت اللجنة في إعلانها "بعد مشاورات متواصلة، واستنادا إلى مبادئ الحرية والعدالة - وهي أهم من العيش في ظل احتلال الاحتلال - قررنا بدء إضراب مفتوح عن الطعام في الأيام المقبلة"، وبعد وفاة خضر عدنان، أطلقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين حوالي 100 صاروخ على الأراضي الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن 11 صاروخا سقطت في البحر، و 14 صاروخا داخل غزة، واعترض نظام القبة الحديدية المضادة للصواريخ 24 صاروخا، وسقط 55 صاروخا في الأراضي الإسرائيلية، وردا على ذلك ، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي موجتين من الهجمات ضد 16 هدفا لحركة حماس والجهاد الإسلامي في غزة.

وكان خضر عدنان، العضو البارز في حركة الجهاد الفلسطينية في غزة، قد توفي الأسبوع المنصرم بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يومًا، مما أدى إلى تبادل صاروخي بين إسرائيل والجماعات المسلحة في القطاع الفلسطيني.