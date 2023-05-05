قُتل تسعة أشخاص من مدن وقرى عربية في جرائم قتل في الأسبوع المنصرم، لترتفع الحصيلة منذ مطلع 2023 إلى 70 قتيلا، مما أثار استياء حادًا من قادة المجتمع العربي

قُتل تسعة أشخاص من مدن وقرى عربية في جرائم قتل في الأسبوع المنصرم، لترتفع الحصيلة منذ مطلع 2023 إلى 70 قتيلا، مما أثار استياء حادًا من قادة المجتمع العربي تجاه السلطات الأمنية لعدم التصدي لجرائم القتل.

وقتل رجل يوم الجمعة في قرية عين ماهل شمال البلاد، حيث وصل المسعفون إلى مكان الحادث ليجدوا مهند شلبي البالغ من العمر 34 عامًا فاقدًا للوعي والذي قال موقع "واينت نيوز" إنه ضحية غير مقصودة لضربة إجرامية مزعومة في ما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في الحادث.

في اليوم السابق، قُتل رجل يبلغ من العمر 31 عامًا بعد انفجار دراجته النارية في نتانيا. جاء هذا بعد يوم من مقتل خمسة أشخاص في غضون يوم واحد، وسط تصاعد في جرائم العنف شهد مقتل أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين قتلوا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، حيث قتل 70 عربيًا إسرائيليًا بطرق عنيفة منذ بداية العام، منهم 62 بإطلاق النار خلال نفس الفترة من العام المنصرم، كان هناك 27 حالة قتل مماثلة.

في ضوء تصاعد جرائم القتل، انتقد رئيس لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل - وهي مجموعة شاملة من قادة المجتمع العربي الإسرائيلي - سلطات الدولة، ولا سيما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بسبب عدم معالجة الجريمة في المدن والقرى العربية.

وقال محمد بركة هلئية البث الرسمية الإسرائيلية"كان": "هناك بكل بساطة حالة من الفوضى،لا أحد يستطيع أن يقنع أحداً بأن الشرطة غير قادرة على محاربة الجريمة وجمع الأسلحة". واتهم الشرطة بأنها على دراية بالقتلة والمجرمين، لكن مع ذلك، لا تعمل ضدهم: "البلاد تخلت عن الجمهور العربي".