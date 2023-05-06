وكان الفلسطينيان اللذان قُتلا قد نفذا هجوما عدائي في "إفني حيفتس" هذا الأسبوع، في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

لقي مسلحين فلسطينيين صباح اليوم السبت مصرعهما إثر مواجهات واشتباك مع الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب شخص آخر في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن "مقتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي ووصولهما إلى مستشفى الدكتور ثابت الحكومي، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، نتيجة الإشتباكات بمدينة طولكرم".

وكان الفلسطينيان اللذان قُتلا قد نفذا هجوما عدائي في "إفني حيفتس" هذا الأسبوع، في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

أطلق مسلح فلسطيني النار باتجاه ثلاث سيارات إسرائيلية بالقرب من مستوطنة أفني حيفتس في شمال الضفة الغربية صباح الثلاثاء الماضي.

يأتي هذا الحدث في سياق أنباء عن وفاة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام في السجن الإسرائيلي.