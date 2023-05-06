إيران تنفذ حكم الإعدام بحق معارض إيراني سويدي

وقالت السويد حينها إن "حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينها في كل الظروف"

نفّذت إيران، اليوم السبت حكم الإعدام بحقّ المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب بعد اتهامه بأنه زعيم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" التي تنشط في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وكان القضاء الإيراني قد ثبت في 12 آذار/مارس حكم الإعدام بحقه بتهمة "الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها".

وقالت السويد حينها إن "حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينها في كل الظروف"، بحسب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائيّة أنّ "حُكم الإعدام بحقّ حبيب شعب الملقّب حبيب أسيود، زعيم جماعة حركة النضال الإرهابيّة، قد نُفّذ صباح اليوم السبت شنقا".

وندد بيلستروم السبت بإعدام المعارض السويدي-الإيراني.

وكتب بيلستروم الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي على تويتر "عقوبة الإعدام هي عقوبة لاإنسانية نهائية، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، تدين تطبيقها في كل الظروف".

من جهتها، دعت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية عبر تويتر "المجتمع الدولي إلى الرد بقوة على هذا الإعدام" واصفة محاكمته بأنها "غير عادلة".

وكان شعب يتزعم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" التي تنشط في محافظة خوزستان في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية، وتعدها السلطات الإيرانية منظمة "إرهابية".

وتحتجز إيران ما لا يقل عن 16 من حاملي جوازات السفر الأجنبية، بينهم ستة فرنسيين، غالبيتهم يحملون الجنسية الإيرانية أيضا.