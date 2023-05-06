70 قتيل في المجتمع العربي داخل إسرائيل منذ بداية العام

يُقتل حوالي 17 شخصًا في المعدّل ​​كل شهر

كان مقتل مهند شلبي أمس (الجمعة) في قرية عين ماهل، شمال إسرائيل علامة فارقة حزينة في مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي داخل اسرائيل، في عام دموي بشكل خاص.

شلبي هو القتيل رقم 70 من أبناء المجتمع العربي خلال 4 أشهر بالضبط. الأول عام 2023، شربل عزام. يُقتل حوالي 17 شخصًا في المعدّل ​​كل شهر، بمعدل ان هناك جريمة واحدة على الأقل في أقل من يومين.

بعض القتلى دفعوا أرواحهم بسبب نزاعات سابقة، والبعض الآخر بسبب النزاعات التي نشأت في الأسرة وبعضهم قتلوا في مكان إطلاق النار أو بسبب أصيبوا برصاصة طائشة أو تم تحديدهم عن طريق الخطأ على أنهم "هدف" ودخلوا الإحصائيات الحزينة. تم حل ست قضايا فقط.

بعد الزيادة الكبيرة في عدد جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام، وضعت الشرطة خطة لطلب الاعتقال الإداري لثمانية من كبار المجرمين - بهدف منع القضاء التالي على الجريمة في عالم الجريمة. يجب أن يكون الإجراء مدعومًا بالتشريع.

كانت الخطة الأصلية للشرطة هي تقديم قائمة بعشرات أسماء المجرمين الذين يمكن إصدار أوامر إدارية بحقهم وإيداعهم السجن دون دليل ودون إجراءات قانونية. تم تضييق الخطة وتعتزم الشرطة حاليًا تقديم قائمة من 8 أهداف إلى قرار المستشارة القضائية للحكومة.