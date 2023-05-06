معسكر غانتس يتصدّر استطلاعات الرأي الإسرائيليّة، نتنياهو يفقد رئاسة الحكومة

استطلاع معاريف: حزب المعسكر الوطني يحصل على 31 مقعدا في الانتخابات، و41% من الجمهور يرى غانتس الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 33% لنتنياهو

يواصل رئيس المعسكر الوطني، وزير الأمن السابق، بيني غانتس - تقدمه في استطلاعات الرأي العام في ظل ازمة التغييرات القضائية، وبحسب استطلاع نشرته صحيفة معاريف انه لو اجريت الانتخابات اليوم لحصل الحزب على 31 مقعدًا، مسجلا ارتفاعا بثلاثة مقاعد عن استطلاع الاسبوع الماضي.

Erik Marmor/Flash90 غانتس

وقال 41% من المستطلعة آراؤهم، ان غانتس الشخصية الاكثر ملائمة لمنصب رئيس الحكومة - بينما حصل بنيامين نتنياهو على نسبة تأييد بلغت ثلاثة وثلاثين في المائة (33%). ولم يتجاوز حزبا العمل والتجمع الوطني الديمقراطي نسبة الحسم.

أما حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، فيحصل على 25 مقعدا مقارنة مع 32 مقعدا اليوم، في حين يحصل حزب "يش عتيد" المعارض برئاسة لبيد على 17 مقعدا.

كما وانخفض حزب "عوتسماة يهوديت" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، فيحصلان مجتمعين على 10 مقاعد بالمقارنة مع 14 مقعدا في الكنيست الحالية.

وبحسب معاريف إنه وفقا لنتائج الاستطلاع، فإن المعارضة الحالية بما في ذلك الأحزاب العربية تحصل على 67 مقعدا، مقابل 53 مقعدا لأحزاب الحكومة.