بعد نشر المناقشات المتعلقة بمشروع تطوير منصة غاز قبالة سواحل غزة، قالت الحكومة الأمريكية إنها تدعم هذه الخطوة، وهي على علم بالمناقشات المتجددة حول هذا الموضوع

ردت إدارة بايدن، من خلال سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، اليوم (الجمعة) على أن إسرائيل جددت المناقشات بشأن تطوير خزان غاز للفلسطينيين بالقرب من شواطئ غزة. وجاء في رد السفارة أنهم "يدعمون مبادرة الغاز لغزة، وهم على دراية بتجدد المناقشات حول هذا الموضوع ، وسيواصلون متابعتها عن كثب".

تجري المباحثات في مقر الأمن القومي بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت. تم إطلاع الإدارة الأمريكية والمصريين والفلسطينيين على استئناف المحادثات في ظل حكومة نتنياهو، من بين أمور أخرى في الاجتماع المشترك لإسرائيل والسلطة الفلسطينية في مصر قبل بضعة أسابيع. يقع خزان الغاز "مارين" على بعد حوالي 36 كيلومترًا من ساحل غزة منذ أكثر من 20 عامًا.

على مر السنين، كانت هناك مناقشات كثيرة في الحكومات الإسرائيلية حول السماح بتطوير الخزان، لكنها انتهت دون قرار إسرائيلي. ولم يرد أي رد من مكتب رئيس الوزراء ومنسق عمليات الحكومة في المناطق ووزير الأمن. وقال مسؤولون فلسطينيون للقناة 13 الإسرائيلية. إنهم سيكونون سعداء بالترويج لهذه الخطوة.