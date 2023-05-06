تجدد المظاهرات ضد الخطة القضائية في أنحاء إسرائيل للأسبوع الـ18 على التوالي

وازدادت في الأيام الأخيرة وتيرة الاحتجاجات نظمت أمام منازل وزراء في حكومة نتنياهو، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة وزير القضاء

تظاهر آلاف المتظاهرين في مدينة تل ابيب وأيضاً في العديد من المراكز الأخرى الليلة (السبت)، وهذا هو الأسبوع الـ 18على التوالي - ضد خطة الاصلاحات القضائية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين. ويشارك في المظاهرة المركزية في تل ابيب حوالي 150 الف متظاهر.

وازدادت في الأيام الأخيرة وتيرة الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية ونظمت احتجاجات أمام منازل وزراء في حكومة نتنياهو، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة وزير القضاء، ياريف ليفين كما نظمت عدد من المظاهرات امام مقر رئيس الدولة هرتسوغ.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في البلاد تزامنا مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار "خطة إصلاح قضائي" تصفها المعارضة بـ"الانقلاب على جهاز القضاء والقيم الديمقراطية لدولة إسرائيل"، إذ تهدف للحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة اختيار القضاة.

وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة.

وأطلق رئيس الدولة هرتسوغ مبادرة للتسوية وإنهاء الانقسام في الشارع الإسرائيلي حول هذا الشأن، فيما دعا المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، وقيادات من الحكومة والمعارضة وطلب منهما الوصول الى تسوية في هذا الشأن.