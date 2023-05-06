منصور عبّاس: "لم نتحدث مع ياريف ليفين عن خطة إصلاح القضاء"

أشار منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة الى المحادثات بينه وبين وزير العدل ياريف ليفين. وقال في "لقاء مع الصحافة": "هناك الكثير من المصالح لكلا الجانبين في النظام السياسي، نحن جزء من المفاوضات في منزل الرئيس ولن نسمح لهم باستخدام القائمة العربية الموحدة لإفشال هذه الخطوة".

وأوضح عباس "سبق أن أجرينا محادثات تتعلق بخطة الاصلاح القضائي". "إنهم يتحدثون دائمًا هنا وهناك، لكن ما طرحته بشكل أساسي على ليفين هو أنه لا يوجد رد على" مضاعفة "عدد القتلى في المجتمع العربي ولا توجد إجابة، لأنه لا يوجد وزير مسيطر في وزارة الأمن القومي هناك شعور بالخروج على القانون في مجتمعنا".

وزعم عباس أنه غير مستعد لإضعاف النظام القضائي: "أعتقد أنه يجب الحفاظ على نظام قضائي مستقل وقوي، لأن الكنيست والحكومة هي سلطة واحدة ونحن بحاجة إلى تحقيق التوازن بينهما". وأضاف أن "النموذج الديمقراطي مهم بالنسبة لي، لذلك لن يكون هناك وضع نتخلى فيه عن هذا المجال - ولا حتى من أجل الوظائف".

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ويواصل وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين محاولاته لكسب التأييد للشكل الأصلي للتشريع الذي يروج له كجزء من خطته في اصلاح النظام القضائي. وأثناء إجراء مباحثات بين الائتلاف وأحزاب من المعارضة في مقر الرئيس الاسرائيلي ، نشرت قناة 12 الاسرائيلية أن الوزير على اتصال مباشر ومستمر مع رئيس القائمة العربيّة الموحدة منصور عباس وأعضاء حزبه حتى يتمكنوا من التصويت لصالح التشريع. عباس من جهته يطالب الليكود بوقف مهاجمة حزبه وحتى تأثير حزبه على التغييرات في النظام القضائي.

في غضون ذلك، وكجزء من المحادثات، قام ليفين بخطوة هامة لبناء الثقة مع عباس: وافق على تمرير مشروع قانون في اللجنة الوزارية للتشريع، التي يرأسها، لإنشاء مستشفى في سخنين، والذي تم تمريره مسبقًا بطلب من رئيس الوزراء، بالإضافة إلى ذلك، في الآونة الأخيرة هناك إشارة بين الاثنين على منصة الكنيست في دعوات للتعاون والشراكة.

مكتب ليفين ينفي هذه الأمور وهو ما تنفيه القائمة العرية الموحدة ايضا، وفي نفس الوقت يدعي مكتبا الاثنين أن الاتصالات الوحيدة حول الموضوع تتم فقط في مقر الرئيس وأن هناك حاجة إلى "دعم واسع".