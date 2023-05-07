مقتل شاب عربي شمال إسرائيل في شجار ينتهي بتهديد حماس بالثأر

رأى البعض بن غفير مسؤولا عن تدهور الأوضاع الأمنية لحثه كل من يحمل رخصة أن يحمل السلاح.."أجهز عليه بست طلقات، من أجل نزاع على حق الأولوية في الطريق. أيُعقل ذلك؟

لقي حتفه أمس السبت في شجار في الجلبوع قرب إحدى البلدات الشمالية في إسرائيل شاب عربي يدعى ديار بكر يبلغ من العمر 19 عامًا بعد أن تعرض لإطلاق النار في ظهره. ويظهر تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا (32) اتضح فيما بعد أنه من كيبوتس غان نير المجاور يشهر مسدسه ويطلق النار بعد قتال بالأيدي على الطريق.

عمري، ابن قرية صندلة احتفل بعيد ميلاد، قبل يوم واحد من مقتله وكان يعمل مع شقيقتيه في شركة عائلية لوالده.

ألقت السلطات القبض على المشتبه به في جريمة القتل بعد الحادث وصاردت المسدس المرخص الذي بحوزته.

من المقرر أن يمثل المشتبه به في جريمة القتل، اليوم الأحد لجلسة استماع بشأن تمديد اعتقاله في محكمة الصلح في الناصرة.

وقال أحد السكان العرب الذي يسكن قرية مجاورة لمكان الحادثة "نحن في الجلبوع نعيش منذ أكثر من 70 عاما في تعايش لا مثيل له في كل دولة إسرائيل. أناشد العرب واليهود الحفاظ على التعايش. كان هناك شخص أطلق النار هنا. وسوف يعاقب. سنظل جيران أناشد جميع القطاعات - لا نريد تحريضا لا داعي له"، وفق النشر في واينت.

ووفقا للأصوات الغاضبة فإن وزير الأمن القومي هو الشخص الملام بتدهور الأوضاع الأمنية في إسرائيل نظرا لحثه كل من يحمل رخصة أن يحمل السلاح وهذه هي النتيجة، وفق ما قال أحد السكان. وتابع: "أجهز عليه بست طلقات، من أجل نزاع على حق الأولوية في الطريق. أيُعقل ذلك؟

ووصل المئات من سكان صندلة إلى مدخل غان نير. وقام بعضهم بإلقاء الحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل الصوت وتفريق الشباب الغاضبين. كما أصيبت شرطية بجروح طفيفة في رأسها جراء إصابتها بحجر، وتم نقلها من قبل فرق نجمة داود الحمراء إلى مستشفى عيمق في العفولة، وتم إغلاق مدخل غان نير، وتجنبا لأي تداعيات خطيرة دعت الشرطة سكان القرية التعاونية اليهودية ماغن شاؤول القريبة من صندلة إلى تجنب مغادرة منازلهم زيادة في الحيطة والأمان، واعتقلت الشرطة اثنين من المشتبه بهم بقذف الحجارة.

في عضون ذلك، هددت حماس هددت بالثأر لمقتل الشاب العمري ذلك القتل الذي رآه البعض على أنه قتل على خلفية قومية. وبحسب هآرتس فإن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أدان عملية القتل وقال "كل هذه الأحداث ستُضاف إلى ملف المحكمة الجنائية الدولية في هاج".

وعلق رئيس القائمة الموحدة عضو الكنيست منصور عباس، على الحادث بالقول: "نحن نعتبر حكومة نتنياهو مسؤولة عن اندلاع الجريمة والسهولة التي يتم بها إطلاق النار على الأبرياء العزل". كما هاجم عضو حزبه عضو الكنيست وليد الهواشلة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "هذه هي النتيجة المؤلمة والمروعة عندما يوزع الوزير السلاح على اليمين واليسار، ويدعو للتصرف بدون حساب. هذه السياسة ستؤدي الى فوضى وإعدامات في الشارع كما حصل اليوم".