إسرائيل: الإفراج عن النائب الأردني المعتقل بشبهة تهريب السلاح والذهب

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم، كجزء من اتفاق إطلاق سراحه، التحرك أردنيا لنزع عضويته من البرلمان والمضي في محاكمته.

تم الإعلان صباح اليوم الأحد، عن قرار إلغاء جلسة التمديد بحق النائب الأردني المعتقل في إسرائيل بشبهة تهريب أسلحة وذهب على جسر اللنبي، حيث كان من المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية الإسرائيلية جلسة بتمام الساعة الثانية بعد الظهر. وأفيد بأن النتيجة المباشرة لإلغاء تلك الجلسة هو الاتفاق على إطلاق سراح عماد العدوان.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية قد أشارت في تقرير أمس السبت إلى أنه من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن النائب الأردني الذي حاول تهريب مئات الأسلحة عبر معبر اللنبي. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم، كجزء من اتفاق إطلاق سراحه، التحرك لنزع عضوية النائب من البرلمان الأردني ومحاكمته في محاكم البلاد.

وكانت المحكمة العسكرية الاسرائيلية قد مددت اعتقال النائب الأردني عماد العدوان ثمانية أيام، والمشتبه بمحاولته تهريب أسلحة وذهب عن طريق معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن. وأضافت وكالة عمون الاخبارية أن المئات تظاهروا بعد ظهر الأحد (الفائت) مطالبين السلطات في المملكة العمل من أجل إطلاق سراح النائب الأردني المعتقل في إسرائيل.

وأشار النائب الأردني عمر العياصرة إلى أن "هناك مفاوضات جارية مع إسرائيل ودول عربية أخرى لحل الخلاف". وأضاف أن "الأمور تتجه نحو صفقة سياسية بين الأردن وإسرائيل".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية على موقعها الإلكتروني، عن صحفي أردني لم تسمه قوله، إن حوارا سريا يجري في القنوات الأمنية بين إسرائيل والأردن. وأشار الموقع نقلا عن ذات المصدر، أن القيادة الأردنية، تخشى من أن يسهم اعتقال النائب في إسرائيل بتأجيج التوترات داخل المملكة، التي تقتصر حتى الآن، على المعارضة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إظهار النائب المحتجز، كأنه بطل قومي.