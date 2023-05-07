الوزراء العرب يجمعون على استئناف عودة سوريا لجامعة الدول العربية اعتبارا من الأحد

قالت مصادر لمجلة المجلة إن وزراء الخارجية العرب رحبوا باستعداد دمشق لتطبيق التزاماتها وفق اجتماعي جدة وعمان

اتفق الوزراء العرب في القاهرة على قرار مسودة يقضي بعودة سريا للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية وكذلك في المنظمات التابعة لها عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة لاتخاذ قرار بهذا الشأن، حسبما جاء في مجلة "المجلة".

ووفقا للنشر في العربية فقد تم تبليغ وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، بمضمون مسودة القرار التي نتجت عن سلسلة اجتماعات جرت في الأسابيع الأخيرة بغية تنسيق المواقف والتوصل إلى إجماع في الموقف داخل الجامعة العربية.

وتطرقت المسودة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة السورية تدريجيا وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة امتثالا للقرارات الدولية وسط التأكيد على "أمن واستقرار سوريا وعروبتها، وسيادتها ووحدة أراضيها وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة".

وقالت مصادر لمجلة المجلة إن وزراء الخارجية العرب رحبوا باستعداد دمشق لتطبيق التزاماتها وفق اجتماعي جدة وعمان.

وكان مصدر دبلوماسي قال في وقت سابق إن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، السبت، شهد تأييدا واسعا لعودة سوريا إلى الجامعة، بعد مضي أكثر من 11 عاما على تعليق عضويتها.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي إن قرار عودة سوريا لشغل مقعدها الشاغر في الجامعة العربية موكول إلى وزراء الخارجية العرب، الذين سيجتمعون في دورتين طارئتين لمجلس الجامعة في مقرها اليوم الأحد، لبحث التطورات الجارية في السودان وسوريا.

وفي زيارة جسدت منعطفا تاريخيا في العلاقات بين سوريا ودول الجوار وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق، الشهر المنصرم في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا قبل 12 عاماً.