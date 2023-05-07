هل يحسم المصوّتون الشباب نتائج الانتخابات التركية على ضوء غلاء المعيشة؟

"الشباب يريدون الديمقراطية". "إنهم لا يريدون أن تأتي الشرطة إلى أبوابهم في الصباح الباكر لمجرد أنهم قاموا بالتغريد".

ستخضع الانتخابات التركية المقبلة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي دام 20 عامًا، لاختبار، حيث يواجه الرئيس تحالفًا من ستة أحزاب وضع كمال كيليجيدار أوغلو في واجهة المنافسة ضد اردوغان، على ما يقدر مراقبون.

تحدثت ميلدا دوغان ، الصحفية في اسطنبول ، لـ i24NEWS حول الانتخابات المقبلة في تركيا، قائلة إن أزمة غلاء المعيشة جراء ارتفاع التضخم هي قضية رئيسية بين الناخبين. وقالت إنه حتى المؤيدين الأقوياء لأردوغان يفكرون بشكل أكثر براغماتية في محافظهم المالية.

لم يعرف الناخبون الشباب الذين يصوتون لأول مرة أردوغان إلا على أنه الزعيم التركي، وقالت دوغان إن الشباب قلقون بشأن حرية التعبير وإيجاد وظائف أفضل، حتى خارج البلاد. وذكرت أن كتلة التصويت هذه قد تحدد نتائج الانتخابات.

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كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، يعمل على برنامج الحرية والديمقراطية، "مهما كلف الأمر". عمل كخبير اقتصادي وأكاديمي، وكشف سابقًا عن الفساد في حزب العدالة والتنمية الحاكم. كما دعا إلى تكتيكات قذرة طوال الحملة.

وقال لبي بي سي: "الشباب يريدون الديمقراطية". "إنهم لا يريدون أن تأتي الشرطة إلى أبوابهم في الصباح الباكر لمجرد أنهم قاموا بالتغريد". وشدد كيليجيدار أوغلو على أن "إهانة الرئيس" يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن حاليًا، "فأنا أقول للشباب إنهم يستطيعون انتقادي بحرية. سوف أتأكد من أن لديهم هذا الحق".

في محاربة أردوغان حيث يؤلمه، تحدث كيليجيدار أوغلو أيضًا عن تكلفة المعيشة، "الآن كيلوغرام واحد من البصل يساوي 30 ليرة"، قال "إذا بقي سيكون 100 ليرة".

هناك مخاوف من أن الرئيس التركي لن يقبل النتائج، إذا خسر، فقد حذر وزير داخليته سليمان صويلو بالفعل من "محاولة انقلاب من قبل الغرب". لكن كيليجدار أوغلو قال إن أحزاب المعارضة معًا يمكن أن تكون "يقظة" مع وجود أكثر من "مراقب واحد في جميع مراكز الاقتراع"، وأنهم يتخذون "الاحتياطات".