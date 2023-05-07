تقرير: النجمة البريطانية أديل تخطط لزيارتها الأولى لإسرائيل

من غير المؤكد إن كانت المغنية ستقدم أداء أثناء زيارتها للدولة اليهودية.

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" في تقرير لها، اليوم الأحد، أن النجمة البريطانية أديل تجري محادثات بشأن زيارتها الأولى لإسرائيل.

وبحسب التقرير، فإن إدارة أعمال المطربة البريطانية بدأت الاستعداد للزيارة المحتملة، والتي ستلتقي خلالها النجمة بعدد من ممثلات عن النساء الإسرائيليات.

ومن غير المؤكد إن كانت المغنية ستقدم أداء أثناء زيارتها لإسرائيل.

وتعتبر أديل، التي احتفلت بعيد ميلادها الـ35 في نهاية الأسبوع الماضي، واحدة من أنجح الفنانين في العالم طوال مسيرتها المهنية التي استمرت 15 عامًا.

وتم بيع أكثر من 31 مليون نسخة من الألبوم الثاني للمغني، "21" حول العالم، مما يجعله أحد أكثر الألبومات نجاحًا في التاريخ، فضلاً عن أنجح الألبومات في القرن الحادي والعشرين.

أديل، التي تعيش في لوس أنجلوس، فازت بـ 16 جائزة جرامي، اثنتان منها عن "ألبوم العام" لألبومها "21" و "25".

وقد فازت بـ 12 جائزة بريت وجائزة أوسكار عن فيلم "Skyfall" ، الأغنية الرئيسية للفيلم الذي يحمل نفس الاسم من سلسلة أفلام جيمس بوند.