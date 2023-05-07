تقرير: في إسرائيل فوجئوا من تصريحات سوليفان حول التطبيع بين إسرائيل والسعودية

مستشار الأمن القومي الأمريكي سيزور السعودية وسيحاول دفع اتفاقية تطبيع بين إسرائيل والسعودية

صرح مسؤولون إسرائيليون نهاية الأسبوع أن البيان الدراماتيكي لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن الولايات المتحدة تواصل العمل بتصميم للتوصل الى اتفاق تطبيع بالعلاقات بين إسرائيل والسعودية، هي تصريحات لم تطلقها الولايات المتحدة بصورة رسمية من قبل. وقالوا في حديثهم الى "واينت" إن "التصريحات مفاجئة وهامة، قرار سوليفان بتحويل السعودية الى مركز الخطاب تشير الى أن هذا الأمر في موقع مرتفع جدا في الأجندة الأمريكية".

سوليفان، المستشار المقرب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطرق الى الموضوع يوم الخميس الماضي في مؤتمر لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط قبل زيارته الى العاصمة السعودية الرياض. وقال "هدف إدارة بايدن الأعلى هو التوصل الى تطبيع كامل بالعلاقات بين إسرائيل والسعودية".

وأضاف :"توجد لنا مصلحة لدفع التطبيع بين البلدين، وعمليا هذه الإدارة هي التي خلقت الخطوة الملموسة الأولى للبلدين مع فتح المجال الجوي فوق السعودية للرحلات المدنية من إسرائيل، في نهاية الأمر ، التوصل الى التطبيع الكامل هو مصلحة أمنية وطنية معلنة للولايات المتحدة وكنا واضحين حيال ذلك".

ولم يقدم سوليفان أية معلومات مفصلة بالإضافة الى ذلك حتى لا "يمس بالنشاطات والجهود التي تجري بالموضوع" و"كإشارة الى الجدية التي توليها الولايات المتحدة للموضوع". سوليفان سيجتمع خلال زيارته الى السعودية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ودعا مستشار الأمن القومي الأمريكي نظراءه من الامارات والهند الى اجتماع، يهدف الى دمج السعودية في منتدى I2U2- منتدى إسرائيل عضوه فيه ويهدف الى دفع التعاونات بين الدول.

في إسرائيل يقدرون على ضوء تصريحات سوليفان عن رغبة أمريكية لدفع اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، لأن التقديرات تشير الى وجود نافذة زمنية تستغرق مدة عام لهذه الخطوة. رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي هنغفي :"الاختراق سيغير بصورة دراماتيكية خريطة الشرق الأوسط".

وكشف سوليفان إنه اجرى الأربعاء الماضي محادثة هاتفية مشفرة مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغفي، والتي شارك بها أيضا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. تصريحات سوليفان حول جهود إدارة بايدن التوصل الى تطبيع كامل بين إسرائيل والسعودية مفاجئة جدا على ضوء التقارير المتضاربة حول تباطؤ جهود التطبيع بين إسرائيل والسعودية، خصوصا بعد التصعيد مع الفلسطينيين.

وقال المسؤولون الإسرائيليون :"هذا يعكس سياسة الرئيس بايدن، بأن سوليفان هو الأكثر تقربا منه". وأضافوا :"هذه التصريحات مفاجئة وهامة، بالتأكيد أطلقت على خلفية سفر سوليفان الى السعودية. سوليفان أيضا حرص على كشف التواصل مع إسرائيل خلال تصريحاته هذا الأسبوع وأنه أجرى محادثة فيديو مشفرة مع هنغفي، والتي شارك بها نتنياهو".

وتقدر إسرائيل أنه يوجد نافذه زمنية تستغرق عاما واحدا، والتي يمكن أن يدفع خلالها الرئيس بايدن مبادرة التطبيع بين إسرائيل والرياض، في حين قال مسؤول إسرائيلي "هذا لا يمكن أن يكون سريعا". وأضاف:"أيضا اتفاقيات إبراهيم تواصلت على مدار أشهر، بالتأكيد يوجد للسعودية توقعات كبيرة جدا من الأمريكيين".