صلاتهم كالمسلمين.. تعرفوا على اليهود القرائين المتشددين ذوي الميول الليبرالية

أوضحت أوشرا جيزر، "عندما يرى الناس كيف نصلي، يبدو كالمسلمين. لكن من السهل جدًا شرح ذلك. اليهودية دين توحيد. مثل المسيحية والإسلام

يفتح هذا المركز الصغير في المدينة القديمة بالقدس الباب أمام عالم ساحر من اليهود القرائين، وهي طائفة يهودية يطلق عليها أيضا القراءون، ويُعرف أتباع هذا التيار باسم العنانيين أو القرائين، ويعود تاريخها إلى مئات السنين.

يؤمن القراءون بالكتاب المقدس المكتوب فقط وليس التفسيرات الإضافية ، مثل التلمود أو النصوص اليهودية الحديثة. يقودهم هذا المنظور ، على سبيل المثال ، إلى ممارسة يوم السبت ، وهو يوم مقدس لليهود ، بطريقة متطرفة للغاية. كما لا يستخدمون أي جهاز إلكتروني أو ميكانيكي، وهو أمر لا يفعله حتى الأرثوذكس المتشددون. كما أنهم لا يحتفلون بعيد حانوكا (عيد الأنوار) و"لاغ بعومر"، وهما عيدان يهوديان لم يرد ذكرهما في الكتاب المقدس. لكن، إلى حد ما، تتبع هذه الطائفة نهجًا ليبراليًا ومتقدمًا تجاه الزواج.

وفي هذا السياق، قالت أوشرا جيزر، نائبة رئيس منظمة الكارايت اليهودية العالمية ، لـ i24NEWS: "إذا تحدثنا عن حفلات الزفاف ، فعلينا أن نتحدث عن المساواة بين الجنسين"، وأضافت "جميع عهود الزواج لدينا مكتوبة باللغة العبرية، وهي في الواقع اتفاقية متساوية بين الرجل والمرأة. ولهما نفس الحقوق. وإذا لم يتم الوفاء بالاتفاق لأي سبب من الأسباب ، فيمكنهما ، سواء كان رجلًا أو يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق".

على بعد بضعة طوابق تحت الأرض، نجد كنيسًا صغيرًا يُعتقد أنه أحد أقدم المعابد اليهودية النشطة في العالم.

وتابعت أوشرا جيزر، لـ i24NEWS: "كما ترون لا يوجد فصل بين الرجال والنساء. يؤمن القراؤون بأن النساء والرجال يمكنهم الصلاة معًا.. نخلع أحذيتنا ، لأنه مكان مقدس. ليس لدينا معبد يهودي حاليا، لذلك نتعامل مع كنيسنا على أنه هيكلنا ".

ويقارن البعض القرائين بالمسلمين في الصلاة، لأنهم يمارسون السجود الكامل أثناء أداء صلاتهم.

وأوضحت أوشرا جيزر، "عندما يرى الناس كيف نصلي، يبدو كالمسلمين. لكن من السهل جدًا شرح ذلك. اليهودية دين توحيد. مثل المسيحية والإسلام. ما نفعله هو الحفاظ على الطريقة التي يجب أن نصلي بها ، كما يجب علينا الصلاة. نحن لا نخشى المقارنة بالديانات الأخرى ".

على مر السنين تم رفض القرائيين من قبل التيار اليهودي السائد ، لكن القرارات الحاخامية الأخيرة تقبلهم كيهود. لا يوجد اليوم سوى 50000 يهودي من القرائين معروف في العالم ، ولكن هناك اهتمام متزايد بهذه الطائفة التي تمزج بين التقاليد والقيم الليبرالية.