أنصار الرئيس التركي: تجمع "مليوني" بإسطنبول قبل أسبوع من انتخابات الرئاسة

وقال أردوغان في خطاب ألقاه أمام الحشود "الآن أحضروا لي الرقم الرسمي (للمشاركين في التجمع الانتخابي)، الرقم الرسمي مليون و700 ألف".

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشاركة ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص، اليوم الأحد، في تجمع انتخابي لأنصاره في مدينة إسطنبول، قبيل أسبوع من الانتخابات المنتظرة في البلاد.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه أمام الحشود "الآن أحضروا لي الرقم الرسمي (للمشاركين في التجمع الانتخابي)، الرقم الرسمي مليون و700 ألف".

وأدلى حتى الآن نحو 1.5 مليون من الناخبين الأتراك المقيمين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات العامة والرئاسية المزمع إجراؤها في 14 مايو/أيار الجاري، وتشهد منافسة بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو عن "تحالف الشعب"، الذي يمثل ما يعرف بالطاولة السداسية المعارضة، إضافة إلى رئيس حزب البلد محرم إنجه ومرشح "تحالف الأجداد" سنان أوغان.

وجاءت المشاركة الحاشدة في التجمع الذي تخلله حفل افتتاح المرحلة الأولى من "حديقة الشعب" في موقع مطار أتاتورك، بحضور الرئيس أردوغان.

DHA (Demiroren News Agency) / AFP يُظهر هذا المنظر الجوي حشدًا من أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تجمع انتخابي في اسطنبول ، في 7 مايو 2023.

وفي الوقت الذي انطلقت فيه الانتخابات التركية العامة في الخارج، فإن الأنظار تتجه إلى الأحد المقبل، موعد التصويت داخل تركيا لاختيار رئيس وبرلمان جديدين للبلاد.

وتتسم انتخابات هذا العام بطابع الاستفتاء على النظام الرئاسي، وكذلك على حكم العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان منذ 20 عاما.

كما تحظى هذه الانتخابات بأهمية محلية كونها تتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.