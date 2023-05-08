إسرائيل: الآلاف يشاركون في تشييع الشاب ديار عمري والذي قتل بعد شجار مع شاب يهودي

كما شارك الآلاف من قرية عين ماهل المجاورة لمدينة الناصرة بتشييع الشاب مهند شلبي الذي قتل بالرصاص

شارك الآلاف في تشيبع الشاب ديار عمري (19 عاما) من قرية صندلة العربية شمالي إسرائيل والذي قتل في إطلاق نار خلال شجار مع شاب يهودي من القرية الزراعية موشاف غان نير وقع أمس السبت ، والذي وقع بينهما عندما مدخل غان نير حيث أطلق خلاله النار على ديار بعد عراك بالأيدي بينهما والذي وثقته عدة تسجيلات فيديو.

وانطلقت الجنازة من منزل الشاب ديار في قرية صندله، رفع خلالها المشيعون الأعلام الفلسطينية ، مرددين الهتافات مثل : "بالروح بالدم نفديك يا شهيد" ، و"يا شهيد ارتاح واحنا حنكل كفاح" و"يا ديار يا مجروح دمك هدر ما بروح". وساد إضراب شامل في القرية منذ الصباح وعم الحزن على سكان جميع القرية بعد مقتل الشاب ذي الـ19 عاما، وهي أول جريمة قتل يشهدها سكان القرية منذ 30 عاما.

ومددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم اعتقال المشتبه به بالقتل ويدعى دنيس موكين في الثلاثينات من عمره، وفي جلسة استماع المحكمة بخصوص تمديد اعتقاله قال ممثل الشرطة إنه كان يقود السيارة "بينما كان غير مؤهل للقيادة بسبب سحب رخصته، وكان تحت تأثير الكحول". واعتقلت الشرطة الإسرائيلية اثنين من أقارب الشاب ديار خلال مشادات كلامية مع المشتبه في القتل في جلسة المحكمة.

وعلى صعيد متصل، شارك الآلاف من قرية عين ماهل المجاورة لمدينة في شمال إسرائيل في تشييع الشاب مهند شلبي والذي قتل بالرصاص قبل يومين من قبل مجهولين عند مدخل القرية، وهي اول جريمة تشهدها القرية منذ أكثر من 30 عاما.

وبعد مقتل الشابين ارتفع عدد قتلى الجرائم في المجتمع العربي الى 71 ضحية وفقا للاحصائيات الأخيرة.