الطائرات الحربية الأردنية تنفذ غارات ضد موقع لتصنيع المخدرات في سوريا

شنت الطائرات الحربية الأردنية غارات على قرية خراب الشحم الحدودية في درعا وتلي الحارة والجموع مستهدفة "معملا لتصنيع المخدرات ومعقلا لإرهابيين"

استهدفت طائرات أردنية مناطق حدودية مع سوريا وأبلغ سكان محافظة اربد بسماع أصوات انفجارات قوية فجر اليوم الإثنين.

ووفقا لموقع خبرني الأردني فقد أفاد السكان أنهم سمعوا أصوات طائرات حربية وانفجارات قوية لأكثرمن عشر دقائق في المنطق المحاذية للحدود السورية خلال ساعات الفجر الأولى.

https://twitter.com/i/web/status/1655398161978994694 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

كما نشر الموقع الأردني متطع فيديو يظهر تحليق طائرات حربية في سماء مدينة الرمثا شمال الأردن فجرا.

شنت الطائرات الحربية الأردنية غارات على قرية خراب الشحم الحدودية في درعا وتلي الحارة والجموع مستهدفة "معملا لتصنيع المخدرات ومعقلا لإرهابيين"، على ما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قبل يومين فقط ألمح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي باحتمالية شن الأردن عملية عسكرية داخل سوريا في حال الفشل بالإيفاء بتعهداتها بوقف تدفق المخدرات نحو دول المنطقة. مع العلم، أن تلك الغارة فجرا تأتي بعد اربع وعشرين ساعة على قرار الجامعة العربية عودة سوريا الى الحاضنة العربية بعد إقصاء دام 12 سنة على خلفية حرب أهلية تحولت إلى حرب بالوكالة ساهمت في تفتيت البلد.