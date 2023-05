الطائرات الحربية الأردنية تنفذ غارات ضد موقع لتصنيع المخدرات في سوريا

استهدفت طائرات أردنية مناطق حدودية مع سوريا وأبلغ سكان محافظة اربد بسماع أصوات انفجارات قوية فجر اليوم الإثنين.

ووفقا لموقع خبرني الأردني فقد أفاد السكان أنهم سمعوا أصوات طائرات حربية وانفجارات قوية لأكثرمن عشر دقائق في المنطق المحاذية للحدود السورية خلال ساعات الفجر الأولى.