مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي ولي العهد السعودي لبحث مسائل على رأسها اليمن

شكر سوليفان جهود المملكة العربية السعودية في مساعدة المواطنين الأمريكيين على الجلاء من السودان، الذي اندلعت فيه حرب فجائية بين الجيش الرسمي وفصيل بقيادة حميدتي

التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة للمملكة يوم الأحد، إلى جانب نظيريه الإماراتي والهندي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وأجيت دوفال على التوالي.

ناقش الحاضرون مع ولي العهد مسائل إقليمية مثل الإبقاء على الهدنة في اليمن، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

كما شكر سوليفان جهود المملكة العربية السعودية في مساعدة المواطنين الأمريكيين على الجلاء من السودان، الذي اندلعت فيه حرب فجائية بين الجيش الرسمي وفصيل بقيادة محمد حمدان دقلو المكنى حميدتي.

كان الهدف من المحادثات هو "تعزيز رؤيتهم المشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر أمنًا وازدهارًا ومترابطا مع الهند والعالم." سيلتقي سوليفان بشكل ملحوظ مع دوفال على هامش القمة الرباعية في وقت لاحق من هذا الشهر، والتي ستعقد بين أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.

ولم يشر البيان إلى الاختلاف المستمر في السياسة الدبلوماسية بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمملكة العربية السعودية، ولا سيما صفقة التطبيع السعودية الإيرانية التي توسطت فيها الصين المنافسة الرئيسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على دفع صفقة تطبيع محتملة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، والتي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها جوهرة التاج في اتفاقيات إبراهيم التي دفعت لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية في المنطقة.

الموقعون على هذه الاتفاقيات مع إسرائيل حتى الآن هم الإمارات العربية المتحدة والسودان والبحرين والمغرب - وكلها تمت أثناء وجود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وفي الوقت نفسه، صرح مسؤولون إسرائيليون نهاية الأسبوع أن البيان الدراماتيكي لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن الولايات المتحدة تواصل العمل بتصميم للتوصل الى اتفاق تطبيع بالعلاقات بين إسرائيل والسعودية، هي تصريحات لم تطلقها الولايات المتحدة بصورة رسمية من قبل. وقالوا في حديثهم الى "واينت" إن "التصريحات مفاجئة وهامة، قرار سوليفان بتحويل السعودية الى مركز الخطاب تشير الى أن هذا الأمر في موقع مرتفع جدا في الأجندة الأمريكية".