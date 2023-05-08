يتصدر حزب الاتحاد الوطني بقيادة بيني غانتس نوايا التصويت بـ 29 مقعدا ، متقدما على الليكود الذي سيحصل على 24 مقعدا

كشف استطلاع جديد أجراه البروفيسور كاميل فوكس ونشر على القناة 13 مساء أمس الأحد، عن الشعبية الحالية للمعارضة وعدم الرغبة في الأحزاب التي تحكم البلاد حاليًا. وبحسب الاستطلاع، لو أجريت انتخابات اليوم، فإن أحزاب المعارضة ستتولى السلطة بـ63 مقعدا في الكنيست، مقابل 52 فقط للائتلاف الحالي.

ويتصدر حزب الاتحاد الوطني بقيادة بيني غانتس نوايا التصويت بـ 29 مقعدا، متقدما على الليكود الذي سيحصل على 24 مقعدا حسب الإستطلاع، فيما سيكون حزب يائير لبيد "يش عتيد" هو الطرف الثالث بـ 19 مقعدا، ويليه حزب شاس بـ 10 مقاعد. كما سيحصل حزبا الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت (القوة اليهودية) على 7 و 4 مقاعد على التوالي ، بانخفاض عن 14 مقعدًا فازت بها القائمة الموحدة للحزبين في الانتخابات الأخيرة.

يهودية هتوراة المتحدة مع 7 مقاعد ، وكذلك حزب يسرائيل بيتنو بـ 6 مقاعد.

كما كشف استطلاع القناة 1، أن حزب العمل لا يتجاوز حد الاستحقاق، بينما فازت ميرتس، التي بقيت خارج الكنيست بعد الانتخابات الأخيرة ، بـ 4 مقاعد. الحزبان العربيان قائمة "القائمة" و "الجبهة - تعال" يحتفظان بخمسة مقاعد لكل منهما ، بينما لا يتجاوز حزب التجمع حد الاستحقاق.

سُئل المشاركون كيف سيصوتون إذا دخل في السباق حزب جديد بقيادة قادة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي. وكشف الاستطلاع أن مثل هذا الحزب سيفوز بخمسة مقاعد، أربعة منها على حساب ميرتس الذي في هذه الحالة لا يتجاوز العتبة الانتخابية ، والخامس على حساب "يش عتيد".