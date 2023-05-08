الحكومة الإسرائيلية تخصص حوالي 5 مليارات شاقل من مزانية الدولة للحريديم

كشفت عدة وسائل إعلام أنه "سيتم تخصيص حوالي 5 مليارات شاقل (1.25 مليار يورو) من هذه الميزانية لتلبية مطالب أحزاب الحريديم في اتفاقيات الائتلاف مع الليكود

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بالموافقة على ميزانية الدولة في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست قبل أسبوع من الموعد النهائي، وللسماح بإجراء تصحيحات في حالة وجود طلبات من أحزاب الائتلاف.

وكشفت عدة وسائل إعلام أنه "سيتم تخصيص حوالي 5 مليارات شاقل (1.25 مليار يورو) من هذه الميزانية لتلبية مطالب أحزاب الحريديم في اتفاقيات الائتلاف مع الليكود، منها 2.5 مليار شاقل (625 مليون يورو). التي ستخصص لمركز الدراسات اليهودية (يشيفا) لمدة عامين.

كما تحدد الوثيقة التي توضح تفاصيل الميزانية أنه سيتم تحويل 1.8 مليار شاقل (450 مليون يورو) إلى المعلمين في المؤسسات التعليمية الأرثوذكسية المتشددة، من أجل جعل رواتبهم تتماشى مع رواتب المعلمين في المؤسسات التعليمية العادية.

سيتم تخصيص 285 مليون شاقل لتشكيل هيئة الهوية اليهودية، وهي هيئة غير واضحة وظيفتها وهدفها والتي وعد بها النائب اليميني المتشدد آفي ماعوز من حزب نعوم.

وستصل ميزانية الدولة التي قدمتها الحكومة ، في عام 2023 ، إلى حوالي 484 مليار شاقل (121 مليار يورو) وفي عام 2024 إلى حوالي 513 مليار (128.25 مليار يورو).

أمام حكومة السيد نتنياهو حتى 29 أيار (مايو) لتمرير الميزانية في الكنيست ، وإلا ستسقط الحكومة تلقائيًا.

عند تقديم الميزانية إلى الكنيست في مارس/آذار المنصرم، أشار وزير المالية بيتساليل سموتريتش إلى "خطوة حاسمة" لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ، مؤكدا أن إسرائيل تقترب من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية في ظل ظروف أفضل "من أي دولة أخرى في العالم".

وقال المتحدث باسم وزارة المالية في بيان إن الأهداف الرئيسية للموازنة تتمثل في خفض تكلفة المعيشة، وتقليل تركيز السوق ، والحواجز البيروقراطية في قطاع الأعمال ، وتطوير البنية التحتية والمخزون السكني. محاربة الأموال غير المصرح بها.