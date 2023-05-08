وقالت الوكالة، إن "بن زايد تلقى اتصالاً هاتفياً من الأسد، بحثا خلاله علاقات البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما"

أكدت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تلقى مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد ساعات من إعادة بلاده إلى مقعد الجامعة العربية.

وقالت الوكالة، إن "بن زايد تلقى اتصالاً هاتفياً من الأسد، بحثا خلاله علاقات البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة".

وبحسب الوكالة، عبر الرئيس السوري "عن تقدير سوريا للدور الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الأسد "عبر عن تقدير سوريا للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية"، إضافة إلى "تناول العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين البلدين في العديد من المجالات".

وقرر وزراء الخارجية العرب أمس الأحد، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها ابتداء من ذات اليوم، وهو ما رحبت به خارجية بشار الأسد.