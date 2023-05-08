كشف التحقيق مع المتهمين عن تورطهم في تنفيذ تفجير الحافلة في بيتار عيليت، سواء بالتحضير للهجوم أو توزيع مهام مثل تأجير الشقق التي استُخدمت إحداها كمعمل متفجرات

تم تفكيك خلية فلسطينية في منطقة بيت لحم بالضفة الغربية الشهر الماضي، في عملية مشتركة للشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة، على ما أفاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي صباح الاثنين. وتابع أن هذه الخلية خططت للهجوم على حافلة في مستوطنة بيتار عيليت قرب القدس في 9 آذار/ مارس وخططت لشن هجمات أخرى.

واعتقل في إطار التحقيق ستة من عناصر تنظيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" من سكان مخيم الدهيشة وقرية بتير وبيت جالا في منطقة بيت لحم. النشطاء هم وسام عوينة وأحمد أبو نعمة ومازن عبيد الله ومحمد البرق ورامي الأحمر ونور محمود.

Shin Bet مواد التحضير للهجوم التي تم ضبطها

سيتم توجيه اتهامات للمشتبه بهم بارتكاب انتهاكات جسيمة للأمن: محاولة القتل، صنع متفجرات، والانتماء إلى تنظيم غير مشروع. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال مواطن إسرائيلي في 9 آذار بتهمة نقل مقيم بشكل غير قانوني على الرغم من عدم علمه بنواياه.

وكشف التحقيق مع المتهمين عن تورطهم في تنفيذ تفجير الحافلة في بيتار عيليت، سواء للتحضير للهجوم أو توزيع مهام مثل تأجير الشقق، والتي استُخدمت إحداها كمعمل متفجرات، وتصنيع المتفجرات وشراء سيارة للفرار بها في أسرع وقت ممكن.

Shin Bet أسلحة ومواد تم ضبطها

كما تم الكشف عن تورط مسؤولي الجبهة الشعبية في قطاع غزة، بالإضافة إلى مسؤولي التنظيم في لبنان، الذين شاركوا في إدارة العملية. قاد مسؤول كبير في التنظيم من لبنان الفريق الذي نفذ الهجوم في بيتار عيليت مباشرة.

تم تجنيد النشطاء في جميع أنحاء الضفة الغربية الذين خططوا لتنفيذ هجمات عدائية وشيكة، بتوجيه من الجبهة الشعبية، مع تلقي التمويل والمساعدة. وطُلب من المجندين تجنيد أعضاء إضافيين بأنفسهم، وشراء أسلحة مضادة للدبابات، وصنع عبوات ناسفة، والتدرب على إطلاق النار من أجل تنفيذ هجمات بالقنابل ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية وإسرائيل.