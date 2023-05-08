العنف في المجتمع العربي في إسرائيل: الضحية رقم 73 امرأة في مقتبل العمر

قُتل قريبها، مهران أبو خيط، في كانون الأول (ديسمبر) 2022 رميا بالرصاص في مكان عمله في حيفا، بعد يوم واحد من جريمة قتل مزدوجة في الناصرة قتل فيها أب وابنه

قُتلت امرأة عربية، 24 عاما، فجر الإثنين داخل سيارتها المتوقفة بالقرب من منزلها في حيفا، شمال إسرائيل. وكانت الضحية، حنان أبو خيط، أما لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات.

وصل المسعفون الطبيون من خدمات الطوارئ التابعة لنجمة داوود الحمراء إلى مكان الحادث لكن لم يتبق لهم سوى الإعلان عن وفاة أبو خيط. وفتحت الشرطة تحقيقا للعثور على المشتبه بهم، وقالت إن ثلاثة ملثمين أطلقوا الرصاص من مسافة قريبة على المرحومة أبو خيط.

وفق الشكوك الراهنة فإن جريمة القتل هي جزء من نزاع بين عائلات الحريري وبكري، الذي أودى بحياة أكثر من 20 ضحية حتى الآن. ولم تكن لأبو خيط أي خلفية جنائية، لكن تقييمًا أوليًا أفاد أن قريبها متورط في النزاع.

قُتل قريبها، مهران أبو خيط، في كانون الأول (ديسمبر) 2022 رميا بالرصاص في مكان عمله في حيفا، بعد يوم واحد من جريمة قتل مزدوجة في الناصرة قتل فيها أب وابنه. وبحسب ما ورد كانت جرائم القتل جزءًا من الخلاف بين عائلتي بكري والحريري.

وفقًا لمنظمة مبادرات أبراهام غير الربحية، فقد توفي 73 عربيًا إسرائيليًا نتيجة للجريمة والعنف حتى الآن في عام 2023. خلال نفس الفترة من العام الماضي، كان هناك 28 حالة وفاة مماثلة. أدى ارتفاع أعداد القتلى غير المسبوق، بقادة المجتمع العربي إلى توجيه أصابع الاتهام نحو الشرطة لتقصيرها بفرض الأمن والأمان وملاحقة المتهمين وإلقائهم بالسجن.

وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل، لقناة كان العامة: "هناك بكل بساطة حالة من الفوضى". "لا أحد يستطيع أن يقنع أحداً بأن الشرطة غير قادرة على محاربة الجريمة وجمع الأسلحة".

واتهم بركة الشرطة بأنها على دراية بمن هم المجرمون، لكن مع ذلك، فهي لا تعمل ضدهم: "الدولة تخلت عن الجمهور العربي".

شهدت المجتمعات العربية في إسرائيل تصاعدًا في أعمال العنف خلال السنوات القليلة الماضية، من 89 جريمة قتل في عام 2019، إلى 96 جريمة قتل في عام 2020، و 126 في عام 2021. وشهد العام الماضي انخفاضًا طفيفًا بلغ 111. وفقًا لتقرير برلماني لعام 2020 ، هناك حوالي 400 ألف قطعة سلاح يتم تداولها بشكل غير قانوني في البلاد، غالبيتها العظمى في المجتمع العربي.

أمس، لقي حتفه الشاب ديار عمري 19 عاما وهو الضحية رقم 72 في حادث رمت الخلفية القومية بظلالها عليه، فأساس النزاع على حق الأولوية في الشارع بين سائقين ولكن القتل تم بسلاح شخص عادي من سكان احدى القرى التعاونية المجاورة لقرية صندلة مسقط رأس الشاب العمري.