الرئيس هرتسوغ يعتبر مسلسل القتل في المجتمع العربي "حالة طوارئ ويدعو إلى تحرك فوري"

هذا وضع غير مقبول. إنه وباء حقيقي يضرب دولتنا. هذا إرهاب مدني، نعم - إرهاب مدني - يهددنا جميعًا، ويجب أن نتحد جميعًا ضده وعلى الفور".

انتفض الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ أمام مسلسل الدم الذي تدور أحداثه منذ بداية السنة على نحو يزيد عمقا واتساعا وألما على مسمع جرائم القتل المتتالية في المجتمع العربي في إسرائيل. يصحو المجتمع العربي بشماله وجنوبه، على معدل قتيل كل يومين منذ مطلع 2023 معظم الضحايا من جيل المستقبل شباب يافعون، تلتهمهم نار الثأر والجريمة المنظمة وفوضى السلاح.

حث هرتسوغ في كلمة ألقاها من مقره في منزل رئيس الدولة في القدس كل من له صلة وصلاحية وعمل أن يتدخل ويتعاون لدرء ما وصفه بالوباء في إشارة إلى الجريمة والعنف والتقتيل بكرة وعشية. قال هرتسوغ "إنها حالة طوارئ. صُعقنا هذا الصباح لدى سماعنا عن قضية قتل أخرى في إسرائيل. هذه المرة كانت حنان أبو خيط، شابة أم لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، قُتلت بدم بارد بالقرب من منزلها في حيفا.

أيها الأخوات والإخوة، يا من تشاركون في إنقاذ الأرواح البشرية من جميع القطاعات والمجتمعات في إسرائيل، لقد وجدت أنه من الأنسب التحدث إليكم عن وباء القتل والعنف الذي يجتاح إسرائيل.

هذه الموجة القاتلة من العنف تشكل تحدياً استراتيجياً لدولة إسرائيل، لا أقل! تضربنا الأخبار القاسية مرارًا وتكرارًا - يومًا بعد يوم، وحتى عدة مرات في اليوم. قتيلة أخرى وقتيل آخر بمختلف الأعمار ومن مختلف الأماكن. جزء كبير منهم بل معظمهم من المجتمع العربي.

يبدو أنه لا يوجد أحد محصن بينما يتم تدمير عوالم كاملة من المواطنين الإسرائيليين أمام أعيننا. هذا وضع غير مقبول. إنه وباء حقيقي يضرب دولتنا. هذا إرهاب مدني، نعم - إرهاب مدني - يهددنا جميعًا، ويجب أن نتحد جميعًا ضده وعلى الفور".

وتابع رئيس الدولة: "أريد أن أكون واضحًا: لا ينبغي لأحد أن يظن أن الأمر سيتوقف عند باب جاره وأن الجريمة لن تصل إليه. هذا الإرهاب المدني ليس له حدود والقتل والعنف ليس له حدود.

أدعو جميع المسؤولين والمشاركين في هذه المسألة - المسؤولين المنتخبين والقادة العامين، وحكومة إسرائيل، ومجلس الأمن القومي، وأنظمة الأمن والعدالة والمخابرات والأمن الداخلي - إلى عقد مناقشات طارئة على وجه السرعة، والجلوس معًا، اتخاذ قرارات حاسمة وحازمة، ووقف المخاوف والأعذار، والتصرف بكل الأدوات، والخروج بحرب ساحقة لا هوادة فيها، للقضاء على هذا التهديد، وفي الحال. لأنه بغير ذلك حياتنا في تهلكة".