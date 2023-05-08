الاتحاد الأوروبي يحتج على هدم مدرسة في الضفة الغربية اعتبرتها إسرائيل غير قانونية

"لقد تابع الاتحاد الأوروبي عن كثب هذه القضية وطلب من السلطات الإسرائيلية عدم المضي قدماً في عملية الهدم التي تؤثر بشكل مباشر على 81 طفلاً وتعليمهم".

دان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، قيام الجيش الإسرائيلي بهدم مدرسة فلسطينية غير مرخصة أقيمت بمساعدته المالية، وتقع في جبة الذيب بمنطقة بيت لحم بالضفة الغربية. وشرعت السلطات الإسرائيلية بالهدم بعد صدور قرار قضائي أكد أن المبنى "غير قانوني" و"يشكل خطورة".

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية: "لقد تابع الاتحاد الأوروبي عن كثب هذه القضية وطلب من السلطات الإسرائيلية عدم المضي قدماً في عملية الهدم التي تؤثر بشكل مباشر على 81 طفلاً وتعليمهم". وأضاف أن "عمليات الهدم هذه غير قانونية بموجب القانون الدولي ويجب احترام حق الأطفال في التعليم".

HAZEM BADER / AFP متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات بعد هدم مدرسة غير قانونية في جبة الذيب بالضفة الغربية في 7 مايو 2023

كما دعا إسرائيل إلى "وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء التي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان الفلسطينيين وتهدد بإشعال التوترات على الأرض".

في وقت الهدم، بأمر من المحكمة المركزية في القدس، كان المبنى خاليًا وتم نقل المعدات. واندلعت مواجهات بين أهالي القرية الذين رشقوا الحجارة وأشعلوا الإطارات، وبين قوات الأمن الإسرائيلية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. كانت المدرسة الصغيرة المكونة من طابق واحد قد هُدمت بالفعل في عام 2017 ، قبل إعادة بنائها.

وفي بيان، زعمت شركة Cogat، وهي هيئة تابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية تشرف على الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية، أن المبنى "بُني بشكل غير قانوني دون تصريح". وأضاف أنها تشكل "خطرا على ساكنيها"، بناء على استنتاجات مهندس مختص حول مخاطر انهيار المبنى.

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وقالت الهيئة إن صاحب المبنى رفض عدة محاولات من جانب السلطات الإسرائيلية للدخول في حوار حول وضع المبنى قبل تنفيذ الهدم.

في عام 2021 ، رفعت مجموعة ريجافيم اليمينية دعوى قضائية إلى محكمة منطقة القدس، بدعوى أن البناء جزء من خطة السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة ج لضمان امتدادها.

وبحسب منظمة السلام الآن اليسارية، رفضت الإدارة المدنية خطط تنمية القرية، وأجبرت الأهالي على البناء دون تصاريح والبحث عن مصادر بديلة للكهرباء.

يشار إلى أن ألمانيا أعربت بدورها عن انزعاجها من هدم المدرسة، في الضفة الغربية واعتبرت الأمر تقويضا لعملية السلام وفق تقارير إعلامية.