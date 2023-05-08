المرصد السوري: مقتل مهرب مخدرات بارز وسبعة من أفراد عائلته بغارة جوية أردنية على جنوب سوريا

أكد المرصد على أن مرعي الرمثان من "أبرز تجّار المخدرات بينها الكبتاغون في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن".

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مقتل مهرّب مخدرات بارز ( مرعي الرمثان)مع زوجته وأطفالهما الستة جراء غارة جوية استهدفت منزله في قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي عند الحدود مع الأردن، مؤكدا على أن الرمثان من "أبرز تجّار المخدرات بينها الكبتاغون في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن".

ورداً على سؤال عمّا إذا كان الأردن نفّذ الغارة، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لصحافيين، اليوم الاثنين، إنه "عندما نتخذ أي خطوة لحماية أمننا الوطني أو مواجهة أي تهديد له، سنعلنها في وقتها المناسب"، مؤكداً في الوقت ذاته أن المخدرات "تهديد كبير للمملكة والمنطقة والعالم على ضوء تصاعد عمليات التهريب".

وتأتي هذه الغارة النادرة من نوعها داخل سوريا، بعد اجتماع في عمان مطلع الشهر الحالي، ضمّ وزراء خارجية الأردن وسوريا والعراق ومصر والسعودية. ونصّ بيانه الختامي وفق الخارجية الأردنية على "تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية".

وجاء في البيان أن سوريا "ستتعاون مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب".

وفي السياق يقول الأردن إن "تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة حوالى 375 كيلومتراً، عملية منظمة تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة".

وتُعد سوريا المصدر الأبرز للكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. لكن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وتُشكّل دول الخليج وخصوصاً السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعدّ من المخدرات السهلة التصنيع ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة"، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.