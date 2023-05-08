إيران تعدم رجلين بتهمة"إهانة الدين الاسلامي والنبي محمد والترويج للالحاد"

فقًا للأرقام الصادرة عن منظمة العفو الدولية، في عام 2022 ، أُعدم ما لا يقل عن 582 شخصًا في إيران، ارتفاعًا من 333 شخصًا في عام 2021

قالت السلطة القضائية في إيران، اليوم الاثنين، إنها أعدمت رجلين مدانين بتهمة"إهانة الإسلام"، وقالت وكالة ميزان التابعة للقضاء في تقرير إن "يوسف مهراد وصدر الله فاضلي زارع اعدما في سجن اراك وسط ايران بجرائم من بينها اهانة الدين الاسلامي والنبي والترويج للالحاد" كان الثنائي يديران عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي معادية للدين، وكلا الرجلين “اعترفا بجرائمهما بوضوح”.

قُبض على مهراد وزارع في مايو/ايار من عام 2020 بعد أن اتهمتهما السلطات بإدارة قناة "تلغرام" تسمى “نقد الخرافة والدين”، وتقول جماعات حقوقية إن "الرجلين واجهتا حبس انفرادي لمدة شهور وحُرما من الاتصال بمحام وزيارات عائلية. كما يُعتقد أن اعترافهم المزعوم بجرائمهم انتُزع تحت التعذيب"

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو في بيان على تويتر: “لقد أثبتت سلطات الجمهورية الإسلامية مرة أخرى طبيعتها في العصور الوسطى من خلال إعدام شخصين للتعبير عن آرائهما”.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ “موقف قوي” لإدانة إصدار إيران عقوبة الإعدام ضد التعبير عن الرأي.

جدير بالذكر أن إيران ثاني أكبر دولة تنفذ الإعدام في العالم بعد الصين، وفقًا للأرقام الصادرة عن منظمة العفو الدولية، في عام 2022 ، أُعدم ما لا يقل عن 582 شخصًا في إيران، ارتفاعًا من 333 شخصًا في عام 2021، وفقًا لتقرير مشترك صادر عن إيران لحقوق الإنسان ومقرها باريس خلال شهر أبريل/نيسان المنصرم، وقالت المنظمتان الحقوقيتان أيضًا إن "السلطات الإيرانية أعدمت هذا العام وحده حتى الآن 151 شخصًا"

يوم السبت ، أُعدم حبيب شعب ، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية ، شنقا بسبب دوره المزعوم في التخطيط لهجوم 2018 على عرض عسكري في مدينة الأحواز بجنوب غرب البلاد ، أسفر عن مقتل 25 شخصًا. كان الشعب زعيم حركة انفصالية عربية ، حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز ، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في ذلك الوقت.

وكانت السويد قد نددت بالإعدام واستدعت القائم بأعمال سفير إيران ردا على ذلك، وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان يوم السبت: “عقوبة الإعدام عقوبة لا إنسانية ولا رجعة فيها ، والسويد ، مع بقية دول الاتحاد الأوروبي ، تدين استخدامها تحت أي ظرف من الظروف”.

في يناير / كانون الثاني ، أعدمت السلطات الإيرانية علي رضا أكبري المواطن البريطاني-الإيراني المزدوج الذي أدين “بالفساد في الأرض والإضرار بأمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال نقل المعلومات الاستخبارية”.