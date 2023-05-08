أمير حايك"كنا نأمل أن تركز إيران على استثمار الوقت والمال في التعليم أو الصحة، بدلاً من الإرهاب في المنطقة، وأعتقد أن أصدقائنا هنا يفهمون بالضبط ما نقوله"

قال سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك، لـ i24NEWS، اليوم الإثنين، إنه يعتقد أن المزيد من الدول ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم، وسيقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة أبو ظبي، وأن العلاقات بين الدول اليهودية والخليجية كانت "مثل سيارة تسير بسرعة إلى الأمام بدون ترس للرجوع إلى الخلف".

وأكد أمير حايك لـ i24NEWS "لدينا علاقات كبيرة مع الإماراتيين، نحن نمضي قدمًا، إنها مثل شركة ناشئة ستصبح وحيد القرن، في جميع جوانب العلاقات، كل شيء في مكانه" وردا على كيفية تأثير التقارب الأخير بين السعودية وإيران على العلاقات الإقليمية مع إسرائيل، قال حايك "السعودية والإمارات دولتان ذات سيادة، يمكننا نقل رسالتنا وهم يعرفون بالضبط ما نفكر فيه بشأن إيران وخططها، كنا نأمل أن تركز إيران على استثمار الوقت والمال في التعليم أو الصحة، بدلاً من الإرهاب في المنطقة، وأعتقد أن أصدقائنا هنا يفهمون بالضبط ما نقوله"

واشار أمير حايك إلى أن"أعتقد أننا سنرى المزيد من الدول تنضم إلى اتفاقيات إبراهيم أو توسع الاتفاقات مع إسرائيل، القضية الرئيسية هي أن تكون ناجحًا جدًا حتى تسأل البلدان الأخرى نفسها، لماذا لا نكون نحن؟هذه هي مهمتنا هنا، وسيتبعها الباقي عندما يحين الوقت، سنكون مستعدين ".

وأوضح أمير حايك أنه“كان لدينا حدث رائع هنا في أبو ظبي، احتفلنا لأول مرة بعيد الاستقلال الإسرائيلي، كان لدينا 650 ضيفًا مجتمعين معًا وغنوا واحتفلوا، كان الوقوف هناك والاستماع إلى النشيد الإسرائيلي والإماراتي للمغنين الإماراتيين والإسرائيليين لحظة مثيرة حقًا، حيث كانوا يغنون(أنت وأنا سنغير العالم)"

وأضاف "نحن هنا لتغيير العالم، وتغيير الشرق الأوسط، وبناء عالم أفضل للأجيال القادمة، مع شركائنا الإماراتيين، العلاقات عالية، إنها مثل سيارة تسير بسرعة للأمام بدون ترس للرجوع إلى الخلف".