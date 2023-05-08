تم خلال الاحتفال الأخير الأخذ بعين الأخطاء التي أدت للكارثة التي قتل بها 45 إسرائيليا قبل عامين

يشارك أكثر من 200 الف شخص من اليهود الحريديم من كافة أنحاء إسرائيل في احتفالات "لاغ بعومر" على جبل الجرمق/ميرون في شمال إسرائيل، والذي يقام وسط استعدادات حثيثة ومتواصلة أخذت بعين الاعتبار الدروس والعبر من الكارثة التي وقعت قبل عامين والتي لقي فيها 45 من المشاركين بالاحتفال مصرعهم بعد انهيار أحد المدرجات.

David Cohen/Flash90 اليهود الأرثوذكس المتشددون بالقرب من نار كبيرة ، خلال الاحتفالات بالعيد اليهودي لاغ بومر في ميرون في 8 مايو 2023.

وفي إطار ذلك اقيمت خطة خاصة جديدة تم خلالها ترتيب مواقع كبيرة جديدة للزوار الكثيرين، وتم خلالها الطلب من كل زائر ترك الموقع في غضون خمس ساعات للسماح للآخرين بالدخول، وفي إطار ذلك شارك أكثر من 800 آلاف شرطي بالحفاظ على الأمن.

المسؤولون الرئيسيون عن تنفيذ الخطة- التي اعتمدت الى حد كبير على توصيات لجنة التحقيق الرسمية التي حققت بكارثة الجرمق- الوزير المسؤول من قبل الحكومة، وزير القدس وتقاليد إسرائيل مائير باروش من حزب "يهدوت هتوراة" والمسؤول عن الاحتفال يوسي ديطيش.

وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير اجرى تقييما للوضع في مقر قيادة شرطة إسرائيل في جبل الجرمق، مع رئيس لجنة الأمن القومي النائب تسفيكا فوجل، وحصل على تلخيص للأحداث من مفوض الشرطة كوبي شبتاي، قائد مقر الشمال في الشرطة المفوض شوقي تحاوكا، وقائد الاطفاء في منطقة الشمال نزار فارس.

يحيي اليهود الحريديم في "لاغ بعومر" ذكرى وفاة الحاخام شمعون بار يوشاي ، أحد أهم الحكماء في التاريخ اليهودي قبل 1800 عام.