تتزامن هذه المحادثة مع زيارة أجراها جيك سوليفان الى دول المنطقة شملت السعودية وإسرائيل

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين مساء اليوم محادثات مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن تطرقا خلالها الى التطورات الأخيرة في المنطقة وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية.

كوهين بحسب البيان الصادر عن مكتبه أطلع بلينكن على الأنشطة الإسرائيلية الهادفة للحفاظ على استقرار المنطقة، فيما فحص الاثنان تعزيز المزيد من خطوات التطبيع، في إطار توسيع اتفاقيات إبراهيم.

وقال الوزير كوهين إن "الولايات المتحدة حليفتنا المقربة، واتفقنا على مواصلة تعزيز العلاقة الخاصة بين البلدين".

وتتزامن المحادثة مع الزيارة التي يجريها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الى السعودية واجتمع خلالها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتأتي الزيارة ايضا في الوقت نفسه الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على دفع صفقة تطبيع محتملة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، والتي ينظر اليها منذ فترة طويلة على أنها جوهرة التاج في اتفاقيات إبراهيم التي دفعت لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية في المنطقة.

وعلى صعيد متصل، صرح مسؤولون إسرائيليون نهاية الأسبوع أن البيان الدراماتيكي لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن الولايات المتحدة تواصل العمل بتصميم للتوصل الى اتفاق تطبيع بالعلاقات بين إسرائيل والسعودية، هي تصريحات لم تطلقها الولايات المتحدة بصورة رسمية من قبل. وقالوا في حديثهم الى "واينت" إن "التصريحات مفاجئة وهامة، قرار سوليفان بتحويل السعودية الى مركز الخطاب تشير الى أن هذا الأمر في موقع مرتفع جدا في الأجندة الأمريكية".