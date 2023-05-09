مقتل ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي في غزة بغارات جوية إسرائيلية والجنوب في تأهب خشية إطلاق صواريخ بعيدة المدى

مقتل ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي في غزة بغارات جوية إسرائيلية فجر اليوم والجنوب في تأهب خشية إطلاق صواريخ بعيدة المدى.

وقال ضابط عسكري إسرائيلي كبير عقب العملية إن إحدى أهم إمكانيات الجهاد الإسلامي الآن هي إطلاق صواريخ بعيدة المدى. وهو ما دفع المستوى الأمني إلى تعميم التوجيهات لسكان بلدات غلاف غزة بالاحتماء في الملاجئ فضلا عن قرار تعطيل المدارس لهذا اليوم.

ونعت سرايا القدس في الإعلام الفلسطيني ثلاثة من قادتها وعئلاتهم في عملية غزة فجر اليوم وهم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، وخليل صلاح البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل السكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

يتبع...