تحديث أولا بأول: عملية "درع وسهم" في غزة ووقف مؤقت لإطلاق النار بين غزة وإسرائيل

استفاقت غزة على عملية عسكرية إسرائيلية استهدفت قادة الجهاد الإسلامي الذين تربطهم علاقة مباشرة بإطلاق الصورايخ على إسرائيل مؤخرا على خلفية موت الأسير خضر عدنان

بعد ليلة من التوتر مع إطلاق عشرات الصواريخ من غزة على إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي الكبير الذي دمر فيه سلاح الجو عدة مواقع للفصائل، ورد أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد توصلت إلى وقف لإطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء. وبحسب رويترز ، تم الاتفاق بوساطة مسؤولين من مصر وقطر والأمم المتحدة.

خلال 24 ساعة ، تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ من غزة على إسرائيل. وردا على ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي أنفاقا لحماس، ومواقع لتخزين الأسلحة، وموقعًا عسكريًا لحركة حماس. ودوت خلال الليل عدد من صفارات الانذار الصاروخية في البلدات الحدودية لقطاع غزة.

العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة قادة كبار وعائلاتهم (12 شخصا)وجرت سلسلة من الردود من أطراف سياسية محلية وإقليمية، نوردها في هذا التحديث أولا بأول.