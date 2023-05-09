تحديث أولا بأول: عملية "درع وسهم" في غزة ووقف مؤقت لإطلاق النار بين غزة وإسرائيل
استفاقت غزة على عملية عسكرية إسرائيلية استهدفت قادة الجهاد الإسلامي الذين تربطهم علاقة مباشرة بإطلاق الصورايخ على إسرائيل مؤخرا على خلفية موت الأسير خضر عدنان
بعد ليلة من التوتر مع إطلاق عشرات الصواريخ من غزة على إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي الكبير الذي دمر فيه سلاح الجو عدة مواقع للفصائل، ورد أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد توصلت إلى وقف لإطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء. وبحسب رويترز ، تم الاتفاق بوساطة مسؤولين من مصر وقطر والأمم المتحدة.
خلال 24 ساعة ، تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ من غزة على إسرائيل. وردا على ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي أنفاقا لحماس، ومواقع لتخزين الأسلحة، وموقعًا عسكريًا لحركة حماس. ودوت خلال الليل عدد من صفارات الانذار الصاروخية في البلدات الحدودية لقطاع غزة.
العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة قادة كبار وعائلاتهم (12 شخصا)وجرت سلسلة من الردود من أطراف سياسية محلية وإقليمية، نوردها في هذا التحديث أولا بأول.
عملية "درع وسهم": ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 13 بينهم 4 أطفال و 4 نساء.
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل أبلغت مصر اليوم الثلاثاء بإطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الرسالة وصلت مصر بعد دقائق من الضربة الجوية الأولى على غزة.
د.يوسف أبو الريش يترأس اجتماعاً طارئاً للجنة الطوارئ بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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وفقا لمصادر فلسطينية: تقام الجنازات بتمام الساعة 10.00 يتخللها كلمات لكبار القادة والمسؤولين في الجهاد.
أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا جاء فيه: "نحمل العدو الصهيوني كامل المسؤولية عن هذه المجزرة التي تجاوزت كل الحدود ومثلت خرقا لوقف النار. الرد الفلسطيني على هذه المجزرة البشعة لن يتأخر وسرايا القدس والمقاومة لن تتهاون أبداً أمام هذه الدماء الطاهرة. لن يحقق العدو أهدافه ومبتغاه من وراء هذه الجريمة النكراء فالمقاومة صفوفها موحدة ومواقفها ثابتة".
أصدر المكتب الإعلامي لحماس توجيهات بتعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في قطاع غزة حتى إشعار آخر. كما ستغلق البنوك والمؤسسات الحكومية بسبب الوضع الأمني.
الجبهة الداخلية في إسرائيل أصدرت تعليمات للمواطنين بمنع التجمهر والعمل في بلدات غلاف غزة ومنطقة لاخيش ومركز النقب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء الساعة الثانية والنصف بعد الظهر وحتى يوم الأربعاء بتمام السادسة مساء، إلى حين دخول الهدنة.
عقب رئيس يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان على عملية "درع وسهم" العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي الليلة في قطاع غزة، بالقول إن "القضاء على أي إرهابي أمر يستحق التهنئة. أهنئ القوى الأمنية على القضاء المستهدف والناجح". وطالب الحكومة "بتحويل مليارات الشواقل الممنوحة لشركاء الائتلاف، وتخصيصها بدل ذلك لموازنة خطط حماية المنازل في جنوب البلاد وشمالها. لا يجوز المجازفة بحياة البشر".
مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي لـ i24NEWS: نتوقع موجة أولية من أكثر من 100 صاروخ متفاوتة المدى
العميد المسؤول عن تعبئة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي: "غدا سنجند بضع مئات من جنود الاحتياط".
إيتمار بن غفير: العملية في غزة "بداية جيدة": ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إن "العملية الأمنية التي شنتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بداية جيدة"، داعيا إلى "تغيير سياسة إسرائيل في القطاع". وأضاف بن غفير: "أهنئ رئيس الوزراء على العملية الاستباقية في غزة إنها بداية جيدة".
وصل وزير الخارجية إيلي كوهين منذ فترة وجيزة إلى نيودلهي، عاصمة الهند، وبمجرد وصوله تلقى تحديثًا أمنيًا.
من المقرر أن يقصر الوزير مدة زيارته قدر الإمكان ويعود إلى البلاد ليس قبل أن يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم.
إعلام إسرائيلي: تم التخطيط لعملية اغتيال كبار مسؤولي الجهاد في نهاية الأسبوع الماضي. مكتب رئيس الوزراء وزع الليلة وثائق من مقر الشاباك يعود تاريخها ليوم الجمعة الماضي، تظهر رئيس الوزراء ووزير الأمن يوافقان على الخطط العملياتية لعملية مزمعة. تم تأجيل العملية في اللحظة الأخيرة لاعتبارات الطقس.
تجري في إسرائيل استعدادات لاحتمالات رد واسع النطاق من قطاع غزة بعد القضاء على كبار أعضاء الجهاد الإسلامي في القطاع، وبالتالي تم اتخاذ إجراءات احترازية.
كبار المسؤولين الإسرائيليين قالوا لـ i24NEWS إنه إذا انضمت حماس إلى رد الجهاد الإسلامي، على الرغم من الرسائل الموجهة إليه، فإن إسرائيل ستضربهم بشدة.
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مستبعد من المناقشات والقرارات المتعلقة بعملية "درع وسهم" التي تم في إطارها تصفية ثلاثة من كبار أعضاء الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وعائلاتهم، خوفًا من أن يقع في مطب التلميح أو تسريب معلومات حول العملية التي تتشكل وبالتالي يحبط تنفيذها.
الإعلام الإسرائيلي: نشر بطاريات القبة الحديدية ليس فقط في الجنوب بل في كل أنحاء اسرائيل استعدادا لإطلاق الصواريخ من غزة. والإعلان عن توقف حركة القطارات في غلاف غزة واغلاق شواطئ زيكيم.
الخارجية الفلسطينية: "الهجمات على غزة تصعيد خطير يهدد بتفجير الصراع بالكامل.
زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد سيلتقي مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غدا الأربعاء في إحاطة أمنية، في ما ألغى لابيد اليوم مؤتمراً صحفيًا في ضوء بدء العملية في غزة.