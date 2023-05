قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إن "العملية الأمنية التي شنتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بداية جيدة"، داعيا إلى "تغيير سياسة إسرائيل في قطاع غزة" وأضاف بن غفير: "أهنئ رئيس الوزراء على العملية الاستباقية في غزة إنها بداية جيدة".

وفي السياق قال وزير الأمن الإسرائيلي غالانت إن "إسرائيل عملت على افتراض إمكانية حدوث مواجهات محدودة، لكن هذه ظاهرة آخذة في الاختفاء" وتابع"لقد نفذ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) مهمتهما هذه الليلة على وجه التحديد ضد قيادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وسيندم على ذلك أي إرهابي يلحق الأذى بمواطني إسرائيل"وأضاف "سوف نطارد أعداءنا ونقبض عليهم".