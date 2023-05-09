غالانت"إسرائيل عملت على افتراض إمكانية حدوث مواجهات محدودة، وسيندم على ذلك أي إرهابي يلحق الأذى بمواطني إسرائيل"وأضاف "سوف نطارد أعداءنا ونقبض عليهم".

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إن "العملية الأمنية التي شنتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بداية جيدة"، داعيا إلى "تغيير سياسة إسرائيل في قطاع غزة" وأضاف بن غفير: "أهنئ رئيس الوزراء على العملية الاستباقية في غزة إنها بداية جيدة".

وفي السياق قال وزير الأمن الإسرائيلي غالانت إن "إسرائيل عملت على افتراض إمكانية حدوث مواجهات محدودة، لكن هذه ظاهرة آخذة في الاختفاء" وتابع"لقد نفذ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) مهمتهما هذه الليلة على وجه التحديد ضد قيادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وسيندم على ذلك أي إرهابي يلحق الأذى بمواطني إسرائيل"وأضاف "سوف نطارد أعداءنا ونقبض عليهم".

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان أنه بدأ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عملية "الدرع والسهم" العسكرية بقطاع غزة، مستهدفا مواقع لحركة الجهاد في عملية أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة أنها أسفرت عن سقوط 13 قتيلاً، بينهم 3 قيادات من الحركة وأطفال ونساء، و20 جريحا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن "إسرائيل أبلغت مصر بإطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة" مشيرة إلى أن" الرسالة وصلت مصر بعد دقائق من الضربة الجوية الأولى على غزة"

من جهتها، أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، ممثلاً فى "قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة واقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم تحت حماية القوات الإسرائيلية"، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

وأكد البيان على "رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في إجتماعي شرم الشيخ والعقبة بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام"

كما حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من أن "الهجمات الإسرائيلية على غزة تهدد بتفجير الصراع بالكامل"،