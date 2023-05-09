قال مسؤول أمريكي كبير إن نيدس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان برغبته في إنهاء منصبه في الصيف

أعلن مسؤولان أميركيان عن نية السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس تركه منصبه في الصيف القادم وفق النشر في والا. ووفقا للنشر فقد استدعى نيدس صباح اليوم كبار الموظفين في السفارة الأمريكية وأبلغهم بقراره.

وقال مسؤول أمريكي كبير إنه خلال زيارة عمل لواشنطن الأسبوع الماضي، أبلغ نيدس وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان برغبته في إنهاء منصبه في الصيف.

كما صرح المسؤول الأمريكي أن نيدس أخبر بلينكن وسوليفان أنه يريد العودة إلى الولايات المتحدة لأسباب شخصية بعد أن كان يعيش في إسرائيل منذ ديسمبر 2021 بعيدًا عن زوجته وأطفاله الذين بقوا في الولايات المتحدة.

تم تعيين نيدس في المنصب في يونيو 2021 بعد أن شغل منصبًا رفيعًا في إدارة بنك "مورغان ستانلي". خلال فترة ولاية الرئيس أوباما الأولى، عمل نيدس كنائب لوزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإدارية في عهد وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون.