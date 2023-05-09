تصفية 3 من قيادات حركة الجهاد الإسلامي بغزة في اغتيال مستهدف

القيادي الثالث الذي تمت تصفيته، هو طارق عز الدين، كان مسؤولاً عن تنسيق النشاطات بين الجهاد الإسلامي في غزة وخلاياها الموجودة في الضفة الغربية

استهدف الجيش الإسرائيلي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب بيان صدر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. وقالت وحدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاثة من قادة التنظيم فيما أبلغت وزارة الصحة في غزة عن 13 حالة وفاة بينهم نساء وأطفال.

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استهدفت العملية التي أطلق عليها اسم "درع وسهم" أعضاء بارزين في المجموعة جهاد شاكر الغنام وخليل صلاح البهتيني وطارق عز الدين.

IDF Spokesperson's Unit جهاد شاكر الغنام

خدم الغنام في العديد من المناصب الرئيسية في المنظمة، وشارك مؤخرًا في نقل الأموال والأسلحة بين الجهاد الإسلامي وحماس في غزة.

أثناء تواجده في قطاع غزة، خطط لهجمات في الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي إن بهتيني كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على إسرائيل الشهر الماضي.

IDF Spokesperson's Unit خليل البهتيني

خليل البهتيني، الضابط المسؤول في شعبة شمال غزة في الجهاد الإسلامي، كان مسؤولاً عن إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل في أبريل / نيسان. عمل عضوا في المجلس العسكري للجهاد الإسلامي الفلسطيني وكان على اتصال مباشر مع أعضاء المكتب السياسي للجهاد الإسلامي.

القيادي الثالث الذي تمت تصفيته، هو طارق عز الدين، كان مسؤولاً عن تنسيق النشاطات بين الجهاد الإسلامي في غزة وخلاياها الموجودة في الضفة الغربية. رتب عز الدين تحويلات مالية للتخطيط وتنفيذ هجمات على المدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية ؛ ومخططات لعمليات وشيكة.

IDF spokesperson Unit طارق محمد عز الدين أحد قادة العمل السكري بسرايا القدس في الضفة الغربية

يذكر أن وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير رحب بالعملية وأعلن استئناف حضوره للجلسات الحكومية بعد أن قرر مقاطعتها على ضوء استيائه من الرد العسكري الهزيل على إطلاق الصواريخ من جانب قطاع غزة الأسبوع الماضي. وقال اليوم عقب اتضاح حجم العملية: "العملية الأمنية التي شنتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بداية جيدة"، ودعا إلى "تغيير سياسة إسرائيل في قطاع غزة".

أصدرت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان جنوب إسرائيل الذين يعيشون بالقرب من غزة بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية، استعدادًا لرد محتمل بالصواريخ.