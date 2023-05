تصفية 3 من قيادات حركة الجهاد الإسلامي بغزة في اغتيال مستهدف

استهدف الجيش الإسرائيلي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب بيان صدر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. وقالت وحدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه قتل ثلاثة من قادة التنظيم فيما أبلغت وزارة الصحة في غزة عن 13 حالة وفاة بينهم نساء وأطفال.

